La maldición estadística con la que la selección Argentina llega al Mundial 2026

Los dirigidos por Lionel Scaloni arrastran un mal presagio para la próxima Copa del Mundo, que se repitió en las últimas ediciones.

La Selección argentina de fútbol volvió al primer lugar del ranking de la FIFA , en una buena noticia que llega acompañada de una maldición estadística: desde su invención, quien llegaba en el primer lugar del listado nunca fue campeón del Mundial .

La vuelta al primer lugar de la clasificación mundial fue conseguida tras el empate en un amistoso entre las selecciones de España e Irak, además de la derrota de Francia , que poseían el primer puesto.

[OFICIAL] ARGENTINA ES EL NUEVO LÍDER DEL RANKING FIFA. JAMÁS una Selección GANÓ EL MUNDIAL siendo 1º del Ranking. [ @mavegol ] pic.twitter.com/EOli26sA0Z

Los primeros que no fueron campeones desde la creación del ranking FIFA

El primer Mundial que contó con el sistema de posicionamiento por coeficientes que utiliza la FIFA fue el de Estados Unidos 1994. Quien llegaba en el primer puesto era Alemania, pero el campeón fue Brasil, en el tercer puesto.

En 1998, antes del Mundial de Francia, el seleccionado brasileño, campeón defensor, estaba en el primer lugar. El combinado local alzó la primera Copa del Mundo de su historia, a pesar de ser considerada apenas la 18° mejor selección del momento.

Llegado Corea-Japón 2002, el sistema de la FIFA volvió a fallar. Quien estaba en el primer lugar era Francia pero el campeón volvió a ser Brasil, segundo en el listado. El Mundial 2006 fue ganado por Italia, en su último título, aunque figuraban en el 13° lugar del listado. El líder era Brasil.

Para Sudáfrica 2010, Brasil volvía a aparecer en el primer lugar pero el campeón fue España, que estaba segunda tras ser campeona de la Eurocopa 2008 y ascendió a la cima para el Mundial 2014, en el que Alemania, que se ubicaba por detrás, levantó la copa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2062679639139451197?s=20&partner=&hide_thread=false LA SELECCIÓN Y LA CHANCE DE VOLVER AL 1° PUESTO DEL RANKING FIFA



Por la caída de Francia y el empate de España, Argentina podría volver a la cima del ranking mundial en el caso de derrotar a Honduras. Tanto la Albiceleste como la Roja y los Galos cuentan con un segundo y… pic.twitter.com/j9kH0oMU8h — TyC Sports (@TyCSports) June 4, 2026

Para Rusia 2018 el primer lugar le pertenecía a Alemania y Francia, que volvió a levantar la tan ansiada Copa del Mundo, estaba en el séptimo lugar. En Qatar, el líder del ranking era Brasil, pero el título fue para Argentina, que se ubicaba tercero en ese entonces.

Argentina tiene la chance de romper la estadística

De todas formas, el combinado que conduce Lionel Scaloni no tiene garantizado el primer sitio, ya que debe disputar dos amistosos ante Honduras e Islandia, este sábado 6 de junio a las 21:00 y el martes 9, mientras que los españoles y franceses también tienen más amistosos en agenda.

Con estos partidos se podría mover nuevamente el ranking FIFA, y un país tan cabulero como el nuestro, evitaría llegar con esa maldición estadística sobre los hombros. La última actualización será el 11 de junio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elgraficoweb/status/2062651067758739700?s=20&partner=&hide_thread=false Con el empate de España y la derrota de Francia, Argentina es el nuevo líder del Ranking FIFA



¿Mal augurio? Nunca ganó el Mundial el que llegó como número uno.



Los de Lionel Scaloni aún deben jugar ante Honduras e Islandia. La última actualización será el 11 de junio.… pic.twitter.com/rYExOXj0w4 — El Gráfico (@elgraficoweb) June 4, 2026

A pesar de eso, las estadísticas siempre están para romperse, por lo que Argentina tiene también la chance de hacer historia en el 2026. Algo similar pasó con Francia, que llegaba en 2022 con tres torneos en los que el previo campeón era eliminado en fase de grupos, y los galos se sobrepusieron y fueron subcampeones.

La máxima preocupación en este momento para Scaloni, su cuerpo técnico y el plantel es recuperar a los lesionados para llegar en la mejor condición posible al debut mundialista contra Argelia y ponerse a tono para un torneo que será muy exigente y demandante para los futbolistas.