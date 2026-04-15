Mousa Al-Tamari es el capitán y figura del conjunto asiático, que hará su debut en una Copa del Mundo 2026 .

Quién es el "Messi jordano" que será rival de la Selección Argentina en el Mundial 2026

El Mundial 2026 marcará un salto en la cantidad de selecciones. Por primera vez se jugará una Copa del Mundo con 48 equipos, en lugar de los tradicionales 36. Este aumento en los cupos generó que varios elencos que habitualmente no logran clasificar en esta oportunidad lo logren. Uno de ellos es Jordania , que hará su debut absoluto.

La clasificación del equipo asiático -que integrará el Grupo J , junto a la Selección Argentina , Argelia y Austria - no es casual, sino el resultado de un proyecto de más de dos décadas. A diferencia de otros conjuntos de menor jerarquía, Jordania no recurrió a jugadores nacidos en el exterior ni a planes de repatriación. Casi todo su plantel está compuesto por futbolistas que se desempeñan en clubes de la región, a excepción de su figura: Mousa Al-Tamari , apodado “el Messi jordano”.

Al-Tamari es la figura de la selección jordana. El atacante de 28 años es el único integrante del equipo que juega en una liga competitiva : actualmente está en el Rennes de Francia. Antes, se desempeñó en el OH Leuven de Bélgica y llamó la atención por su talento en el APOEL Nicosia FC de Chipre , donde los entusiastas hinchas lo apodaron “ el Messi jordano ”.

messi Al-Tamari juega en Europa desde 2018: estuvo en Chipre, Bélgica y ahora se encuentra en Francia.

Zurdo y de 28 años, el también capitán del elenco se desempeña como extremo, aunque tiene la libertad de moverse por todo el frente de ataque. Dueño de una velocidad, un desborde y una pegada por momentos impredecible, ya superó los 20 goles internacionales.

Junto con el centrodelantero Ali Olwan, Al-Tamari es una de las piezas clave para el entrenador marroquí Jamal Sellami, quien asumió a mediados de 2024 y logró la inédita clasificación al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Cómo llega Jordania al Mundial 2026

La selección asiática -apodada “Nashama”- selló su clasificación a la Copa del Mundo en junio pasado, cuando derrotó 3-0 a Omán con un hat-trick de Ali Olwan y se vio beneficiada por la derrota 2-0 de Irak ante Corea del Sur. De esta manera, los jordanos consiguieron su pasaje al torneo al finalizar segundos del Grupo B por detrás del elenco coreano, ante quienes perdieron su único partido en toda la ronda clasificatoria.

Para Jordania, su histórica participación en el Mundial 2026 corona un proceso que comenzó hace casi 25 años, más precisamente en 2002, con la llegada como entrenador del egipcio Mahmoud El-Gohary, quien le dio un salto de calidad a todo el fútbol de ese país. Estuvo cinco años al frente del equipo y dirigió 40 partidos, con un saldo de 18 victorias, 11 empates y 11 derrotas. Bajo sus órdenes, Jordania alcanzó en 2004 su mejor posición en el ránking FIFA (37°, actualmente está 62°) y clasificó a su primera Copa Asiática en China 2004, donde perdió en cuartos de final ante Japón por penales. Además, logró dos veces el tercer puesto en el campeonato de la Federación de Fútbol de Asia Occidental (2004 y 2007).

Seleccion Jordania (1) Mousa Al-Tamari (10) y Ali Olwan (11), las grandes figuras de Jordania.

Tras dejar su cargo como técnico, El-Gohary se convirtió en asesor de la Federación e impulsó la transformación de la Liga de Fútbol de Jordania en un organismo profesional. El egipcio falleció en agosto de 2012 a los 74 años, pero su legado en el fútbol local sigue presente hasta hoy en día. Sus últimos destacados fueron los subcampeonatos en la Copa Asiática 2023 y en la Copa Árabe de 2025.

El fixture de Jordania en la Copa del Mundo

El sorteo dispuso que la selección debutante integre el Grupo J, junto a Argentina, Argelia y Austria, rival en su histórica presentación mundialista. Su fixture en la primera ronda será el siguiente: