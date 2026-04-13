Preocupa: se conoció el parte médico de Cuti Romero tras su lesión

El defensor argentino salió entre lágrimas en el segundo tiempo de la derrota del Tottenham ante Nottingham Forest.

Este lunes se confirmó que Cuti Romero tiene una lesión en el ligamento de su rodilla derecha. El defensor argentino que milita en el Tottenham de Inglaterra no podrá jugar en lo que resta de la temporada para su equipo, que está en puestos de descenso directo en la Premier League. De todas formas, se estima que el defensor argentino estaría en condiciones de disputar el Mundial 2026 para su selección.

Así mismo, en cuanto a los tiempos, Romero estará fuera de las canchas entre cinco y ocho semanas, por lo que llegaría con lo justo a la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México.

Los estudios realizados este lunes arrojaron los resultados esperados, ya que los gestos de dolor del jugador habían sido notorios, pero la duda estaba en la gravedad de esa lesión.

Específicamente, lo que trascendió es que no hay rotura de ligamentos y por eso no habrá intervención quirúrgica. Sin embargo, la recuperación puede demandar hasta 60 días.

Cómo fue la lesión de Cuti Romero

El defensor argentino, que es el capitán del Tottenham, debió ser reemplazado el domingo, en el encuentro que su equipo perdió 1 a 0 ante el Sunderland, y las alarmas se habían encendido rápidamente ya que abandonó el terreno de juego entre lágrimas.

cuti tottenham

Brian Brobbey es el delantero del Sunderland que lo empujó cuando ya no llegaba a la pelota. El Cuti impactó contra su arquero debido a ese movimiento del rival que tuvo pésimas consecuencias.

Esta noticia cae como un baldazo de agua fría en la Selección, ya que el debut de la “Albiceleste” en el Mundial 2026 será en solo 64 días, por lo que Romero llegará recién recuperado.

Pese a la muy floja temporada que está teniendo el Tottenham, que incluso se encuentra en zona de descenso a solo seis fechas para la finalización de la Premier League, Romero siempre se mostró en un gran nivel e incluso lo trasladó a la Selección argentina, donde fue clave para las conquistas de la Copa América 2021 y 2024, además del Mundial de Qatar y la Finalissima 2022.

Lo de Dibu Martínez es algo leve

Otro jugador de la Selección argentina que generó preocupación el domingo fue el arquero Emiliano “Dibu” Martínez, quien sintió una molestia en la previa del partido de su equipo, el Aston Villa de Inglaterra.

Finalmente todo indica que solo fue una sobrecarga y que incluso jugaría sin problemas el encuentro de esta semana por los cuartos de final de la Europa League. Su equipo enfrentará a Bologna en el partido de vuelta, luego de ganar 3 a 1 en Italia.