A dos meses del Mundial 2026, Dibu Martínez y Cuti Romero se lesionaron el mismo día

Los jugadores de la Scaloneta sufrieron problemas físicos en la jornada 32 de la Premier League.

A un par de meses del comienzo del Mundial 2026 , tres jugadores importantes de la selección argentina sufrieron lesiones. A lo ocurrido con Lautaro Martínez el viernes, se sumaron Dibu Martínez y Cuti Romero , que sufrieron problemas físicos en la jornada 32 de la Premier League, defendiendo los colores de sus respectivos equipos.

El arquero tuvo que ser reemplazado antes del duelo ante Nottingham Forest debido a una lesión en el calentamiento y preocupa al entrenador Lionel Scaloni.

Según se pudo observar en la transmisión oficial, el arquero argentino hizo algunos gestos de dolor al patear la pelota por lo que se detuvo y fue a consultar con su cuerpo técnico: “Dibu" no pudo continuar y no fue ni al banco.

dibu martínez 3

La situación genera preocupación a poco más de dos meses del Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, ya que el “Dibu” es una pieza clave en el esquema de Lionel Scaloni.

A la espera de los estudios médicos, el alcance de la lesión y los tiempos de recuperación aún son inciertos.

El panorama se complejiza aún más para el seleccionado nacional por la situación de Lautaro Martínez, quien sufrió una recaída en el Inter de Milán.

El delantero, que venía de marcar dos goles ante la Roma tras superar un desgarro, volvió a resentirse de la misma molestia y tendría un plazo estimado de recuperación de al menos 15 días.

Qué pasó con Cuti Romero

El defensor argentino Cristian “Cuti” Romero no pudo continuar el partido en la derrota del Tottenham por 1 a 0 ante Sunderland por un fuerte choque que lo dejó tendido en el césped.

cuti romero lesión tottenham

El argentino fue a disputar una pelota en el área rival y, tras un empujón del Brian Brobbey y un posterior choque con el arquero Antonín Kinský, no pudo levantarse y se retiró llorando ayudado por los médicos.

El defensor argentino logró incorporarse por sus propios medios pero al intentar continuar evidenció una molestia en la pierna derecha que le impidió seguir. Sin siquiera poder salir por sus propios medios, pidió el cambio y abandonó el campo visiblemente afectado para que Kevin Danso ingresara en su lugar.

La escena generó fuerte preocupación en la Selección, no solo por la posible gravedad del golpe, que habría sido en la zona de la rodilla, sino también por el momento del calendario: faltan pocos días para la presentación de la lista definitiva de cara a la próxima cita mundialista.

Lisandro Martínez y Lo Celso, las buenas noticias

Con la cita mundialista a la vuelta de la esquina, el cuerpo técnico de la Selección recibió dos noticias que traen cierta tranquilidad.

A exactamente dos meses del puntapié inicial en Norteamérica, se confirmó que dos jugadores que dejaron la enfermería y están listos para reaparecer en sus ligas.

La primera buena llegó desde Sevilla. Giovani Lo Celso, quien venía lidiando con una lesión muscular en su muslo derecho desde febrero, fue incluido en la lista de concentrados del Real Betis para enfrentar al Osasuna. El volante rosarino, que se perdió casi tres meses de competencia, buscará en estos últimos partidos de LaLiga el ritmo futbolístico que lo deposite en el Mundial.

El alivio se extendió hasta Manchester. Lisandro Martínez recibió el alta definitiva por parte del cuerpo médico del United tras superar una dolencia en el sóleo. El defensor, cuya presencia es vital para la rotación defensiva de la "Albiceleste", ya trabaja a la par de sus compañeros y podría sumar minutos este fin de semana en la Premier League ante el Leeds.

La recuperación de estos futbolistas es un dato central para la confección de la lista definitiva para el Mundial 2026. Cabe recordar que ambos se habían ausentado de los recientes compromisos ante Mauritania y Zambia por precaución.