Preocupación en la Selección Argentina: Lautaro Martínez se lesionó a poco del Mundial

El delantero de la Albiceleste se resintió de una lesión previa y estará al menos dos semanas fuera de las canchas.

El delantero argentino Lautaro Martínez se resintió de su lesión en el sóleo , por lo que se perderá al menos los próximos dos partidos del Inter de Milán , que va puntero en la Serie A. “El Toro" viene de anotarle un doblete a la Roma, en lo que había sido su regreso a las canchas después de varias semanas.

La odisea del delantero argentino comenzó el pasado 18 de febrero en el partido de ida de los playoffs de la Champions League, cuando debió retirarse a la hora de juego por un desgarro que sufrió en el sóleo de la pierna izquierda.

Luego de dicha lesión, el Inter quedó eliminado de la Champions League dando una muy pobre imagen ante el equipo noruego, que se impuso con un contundente resultado global de 5-2.

Lautaro Martínez

El regreso de Martínez se dio recién el pasado domingo 5 de abril, luego de más de un mes y medio alejado de las canchas, cuando se lució con un doblete en el triunfo 5-2 ante la Roma, por la trigésimo primera fecha de la Serie A de Italia, donde el Inter lidera con siete puntos de ventaja sobre su clásico rival, el Milan.

El delantero argentino se resintió de dicha lesión, por lo que se perderá al menos los próximos dos compromisos del Inter, que serán ante el Como y el Cagliari en la Serie A. En la presente temporada, Martínez es el máximo goleador de la Serie A con 16 anotaciones.

Los amistosos de la Selección Argentina antes del Mundial

La Selección Argentina jugará dos nuevos amistosos internacionales en la antesala del Mundial, luego de que la federación de Honduras e Islandia anunciaran de manera oficial el cruce entre ambos equipos.

Por el lado de Honduras, el partido se jugará el próximo 6 de junio en el Kyle Field de College Station, Texas, en el marco de una Fecha FIFA que servirá como preparación para ambas selecciones. La Selección anunció la confirmación de ambos duelos en su cuenta oficial de X, con las fechas y sedes correspondientes.

El anuncio también fue realizado a través de las redes sociales del combinado centroamericano, invita además a los hinchas hondureños en Estados Unidos a acompañar al equipo en este compromiso.

selección argentina La selección Argentina enfrenta a Zambia en un amistoso.

Mientras tanto, Argentina continúa definiendo el plantel con el objetivo de llegar en óptimas condiciones a la cita mundialista, sumando rodaje y probando variantes en lo que va a ser la convocatoria final.

A su vez, Islandia, por medio de su página web, confirmó el amistoso internacional ante Argentina como parte de la preparación del campeón del mundo rumbo al Mundial 2026.

La Asociación Islandesa de Fútbol (KSI) anunció que su selección mayor enfrentará a la “Albiceleste” el próximo 9 de junio en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, Alabama, en Estados Unidos. Este encuentro será el último compromiso del conjunto argentino antes de iniciar la defensa del título en Estados Unidos, México y Canadá.

Será apenas la segunda vez que Islandia y Argentina se enfrenten a nivel de selecciones mayores, con el único antecedente que se remonta al Mundial de Rusia 2018, donde igualaron 1-1, con gol de Alfreð Finnbogason para el conjunto europeo y Sergio Agüero para la albiceleste dirigida por Jorge Sampaoli.