Lautaro Martínez volvió de la lesión y tardó apenas un minuto en hacer un gol

El capitán del Inter fue titular y abrió el marcador ante la Roma en el Giusseppe Meazza, por la fecha 31 del Calcio italiano.

Bestial regreso de Lautaro Martínez tras la lesión que le impidió estar con la selección en la última fecha FIFA . El delantero del Inter apenas necesito 60 segundos para marcar un gol en el encuentro de este domingo contra la Roma, por la fecha 31 de la Liga de Italia.

Martínez no jugaba desde el 14 de febrero contra el Lecce en la Serie A. Se había perdido varios partidos con su equipo y los amistosos de la Scaloneta contra Mauritania y Zambia.

La influencia del Toro en su equipo se nota tanto adentro como afuera de la cancha. De hecho, durante su inactividad el Inter quedó afuera de la Champions League en 16avos de final ante el Bodo Glimt de Noruega.

Esta vez fue con un doblete en la goleada 5 a 1.

Lautaro Martínez, afilado en su vuelta

Se estaba cumpliendo el primer minuto de juego cuando Marcus Thuram desbordó por derecha y su pase al medio fue capitalizado por Lautaro, quien con un derechazo inatajable para el arquero abrió el marcador.

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Cuando iban 40' del primer tiempo, Gianluca Mancini igualó para la visita, pero fue apenas un espejismo de lo que vendría después.

En tiempo adicionado de la etapa inicial, apareció Hakan Çalhanolu y estampó el 2 a 1 en favor del líder del Calcio, que encaminó la noche en Milan.

Ya en el complemento, Lautaro volvió a marcar con otra jugada de Thuram. El francés se llevó todo puesto por derecha y Martínez aprovechó la ventaja numérica para definir de primera en soledad.

Embed ¡LO FESTEJA INTER, LO CELEBRA ARGENTINA TAMBIÉN! THURAM ASISTIÓ DE NUEVO A LAUTARO MARTÍNEZ PARA QUE EL TORO MARQUE SU DOBLETE PARA EL 3-1 ANTE ROMA. ¡QUE MANERA SOÑADA DE VOLVER DE UNA LESIÓN!



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Thuram convertiría su gol apenas tres minutos más tarde y Nicoló Barella se sumó a la goleada cuando al partido todavía le quedaba media hora.

Lorenzo Pellegrini descontó solo para la estadística a los 70' de partido y determinó el 5 a 2 definitivo.

Con la victoria, Inter llegó a 72 puntos, extendiendo la ventaja sobre sus escoltas. Con un partido menos, Milan suma 63, Napoli 62 y Como 57 en las principales posiciones.