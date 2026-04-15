Violento ataque en barrio San Lorenzo: buscan a un adolescente por disparar en la ingle a otro menor de edad

El hecho ocurrió el viernes 10 de abril. Se investiga un conflicto previo entre familias como posible móvil del violento ataque.

Dos chicos menores de edad en un auto hirieron en la ingle a otro adolescente de 16 años con un arma de fuego. El ataque ocurrió este viernes 10 de abril pero fue dado a conocer este miércoles por la Policía de Neuquén, quien lleva adelante la búsqueda para su aprehensión.

El Jefe de la Comisaría del Niño y el Adolescente, Cristian Belmar, aseveró que hubo más partícipes y el caso quedó a cargo de la Fiscalía de Delitos Juveniles.

"Un menor de 16 años fue víctima, el autor le provocó un disparo en la zona de los genitales , gracias a dios el joven está fuera de peligro y está al cuidado de sus progenitores", indicó Belmar y agregó que tuvo que ser intervenido quiúrgicamente en un hospital.

Buscan al adolescente que hirió a otro con arma de fuego

La investigación por el ataque a balazos contra un adolescente de 16 años sumó avances en las últimas horas. Desde la Policía confirmaron que se realizaron allanamientos y tareas de campo que permitieron identificar el vehículo en el que se movilizaban los agresores y reunir nuevas pruebas clave para la causa.

En este sentido, Belmar consideró que se hicieron allanamientos con resultados positivos tras un trabajo investigativo que incluyó relevamiento de cámaras de seguridad y toma de testimonios. A partir de esas diligencias, lograron determinar que los sospechosos se trasladaban en un vehículo azul, que ya fue secuestrado y permanece en la comisaría.

Sin embargo, en las requisas realizadas junto a la Fiscalía de Delitos Juveniles no se logró encontrar una pieza clave. “El resultado fue negativo porque no se pudo secuestrar el arma con la que se hicieron las detonaciones, pero la investigación continúa”, señaló el comisario.

Policia de Neuquén Patrullero Movil Policial.jpg Más allá de las medidas preventivas particulares, los vecinos del Utedyc piden una mayor presencia policial.

Durante los procedimientos también se incautaron teléfonos celulares que serán sometidos a pericias para avanzar con la reconstrucción del hecho.

"Según los testimonios recabados, el ataque tendría su origen en un conflicto previo entre familias, aunque hasta ahora no había escalado a un nivel de violencia de estas características", indicó al respecto del móvil del ataque a tiros contra el adolescente.

Belmar confirmó que el autor material del disparo fue identificado a partir de filmaciones y testimonios, pero aún no pudo ser ubicado. Por ello, se solicitó su ubicación, paradero y detención para que quede a disposición de la Justicia una vez hallado.

El jefe policial indicó además que el menor señalado como autor ya había tenido intervenciones previas por otros hechos, aunque no de esta gravedad. “Se movilizaba junto a otras personas y seguimos trabajando para dar con todos los involucrados”, explicó.