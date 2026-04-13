Esta Inteligencia Artificial (IA) genera contenido, analiza datos y documentos, resume textos y responde preguntas. Sus ventajas y las diferencias con otras herramientas.

Ni Gemini ni ChatGPT: por qué todos se están volcando a Claude, la IA que entiende instrucciones complejas

En el mundo de la Inteligencia Artificial , ChatGPT y Gemini surgen como las opciones más populares entre los usuarios. Sin embargo, una nueva alternativa está ganando protagonismo: se trata de Claude . A diferencia de otras, esta IA utiliza su propia familia de modelos de lenguaje a gran escala para generar contenido, analizar datos y documentos, resumir textos y responder preguntas.

Claude fue desarrollada por Anthropic , una empresa de investigación en inteligencia artificial fundada en 2021 por exinvestigadores de OpenAI , entre ellos los hermanos Dario y Daniela Amodei, investigadores y especialistas en IA. La compañía tiene un control absoluto sobre cómo funciona: deciden cómo entrenarla, qué debe responder y qué aspectos debe priorizar, con el propósito declarado de construir sistemas de IA útiles, seguros y alineados con valores humanos.

Desde su lanzamiento, Claude evolucionó en varias versiones (como Claude 1 y Claude 2), cada una buscando mejorar la capacidad de comprensión, coherencia y seguridad. Al tratarse de una tecnología que se desarrolla internamente, pueden mejorarla y actualizarla con mayor rapidez, incorporando nuevas funciones o corrigiendo posibles errores sin depender de herramientas creadas por terceros.

recorte claude La Inteligencia Artificial desarrollada por Anthropic gana cada vez más terreno.

Qué se puede hacer y qué no con Claude

Claude crea contenido y responde peticiones a partir de las instrucciones que recibe. Esta IA se destaca por su capacidad para comprender indicaciones más complejas y trabajar con grandes cantidades de información en una sola consulta. Entre sus principales funciones se destacan:

Redacción y edición: elaborar artículos, correos, informes, resúmenes y propuestas.

elaborar artículos, correos, informes, resúmenes y propuestas. Asistencia en programación: generar fragmentos de código, explicar conceptos, encontrar errores comunes y sugerir mejoras.

generar fragmentos de código, explicar conceptos, encontrar errores comunes y sugerir mejoras. Soporte educativo y tutoría: explicar temas complejos en lenguaje accesible, crear ejercicios o guías de estudio.

explicar temas complejos en lenguaje accesible, crear ejercicios o guías de estudio. Análisis y síntesis de texto: resumir documentos largos, extraer puntos clave y comparar versiones.

resumir documentos largos, extraer puntos clave y comparar versiones. Conversación y asistencia virtual: agentes conversacionales que pueden ayudar con atención al cliente, consultas generales y tareas administrativas.

De todos modos, Claude no es una fuente infalible de hechos, ya que puede generar información incorrecta o desactualizada. Y aunque puede analizar archivos que contienen elementos visuales, crear fotografías no es su punto fuerte.

inteligencia artificial.png Claude genera contenido, analiza datos y documentos, resume textos y responde preguntas.

Las ventajas de Claude sobre otras IA

La Inteligencia Artificial de Anthropic se destaca por su enfoque en respuestas seguras y por minimizar contenidos dañinos, desinformación y respuestas que puedan facilitar actividades peligrosas. Esto se logra mediante la constitución de reglas y una combinación de técnicas de RLHF (reinforcement learning from human feedback) ajustadas a principios éticos.

Además, Claude tiende a generar respuestas elaboradas, estructuradas y con tono explicativo, lo que los hace útiles para redacción, resúmenes, tutoría y explicaciones técnicas. En ese contexto, sus versiones avanzadas permiten que recuerde y utilice información previa en una conversación o dentro de documentos largos.

Esta IA también cuenta con una función llamada “Pensamiento Extendido”, mediante la cual dedica más pasos de razonamiento antes de responder, revisando la información disponible y evaluando distintas posibilidades para ofrecer resultados más elaborados y precisos en tareas como programación, investigación o resolución de problemas complejos.

inteligencia artificial generica -VALIDA 1200- Claude se destaca por ser una IA con respuestas más elaboradas.

Cómo acceder a Claude y cómo es la interfaz de esta Inteligencia Artificial

Quien quiera utilizar esta IA puede acceder de varias formas: desde su página web, iniciando sesión con una cuenta de Gmail; instalando una extensión para Google Chrome; desde dispositivos Android e iOS; o mediante una aplicación de escritorio que se instala en la computadora. Cuenta con una versión gratuita y otras dos pagas, con más funciones.

Su interfaz es sencilla y recuerda a otras IA. Al ingresar por primera vez, preguntará la fecha de nacimiento y el nombre con el que se quiere que se dirija a la persona. En la parte central se encuentra la caja de texto para escribir lo que se le quiera solicitar. Y en la parte inferior se encuentra el símbolo “+” que amplía sus funciones y permite acceder a estas opciones: