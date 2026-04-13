Ni Gemini ni ChatGPT: por qué todos se están volcando a Claude, la IA que entiende instrucciones complejas
Esta Inteligencia Artificial (IA) genera contenido, analiza datos y documentos, resume textos y responde preguntas. Sus ventajas y las diferencias con otras herramientas.
En el mundo de la Inteligencia Artificial, ChatGPT y Gemini surgen como las opciones más populares entre los usuarios. Sin embargo, una nueva alternativa está ganando protagonismo: se trata de Claude. A diferencia de otras, esta IA utiliza su propia familia de modelos de lenguaje a gran escala para generar contenido, analizar datos y documentos, resumir textos y responder preguntas.
Claude fue desarrollada por Anthropic, una empresa de investigación en inteligencia artificial fundada en 2021 por exinvestigadores de OpenAI, entre ellos los hermanos Dario y Daniela Amodei, investigadores y especialistas en IA. La compañía tiene un control absoluto sobre cómo funciona: deciden cómo entrenarla, qué debe responder y qué aspectos debe priorizar, con el propósito declarado de construir sistemas de IA útiles, seguros y alineados con valores humanos.
Desde su lanzamiento, Claude evolucionó en varias versiones (como Claude 1 y Claude 2), cada una buscando mejorar la capacidad de comprensión, coherencia y seguridad. Al tratarse de una tecnología que se desarrolla internamente, pueden mejorarla y actualizarla con mayor rapidez, incorporando nuevas funciones o corrigiendo posibles errores sin depender de herramientas creadas por terceros.
Qué se puede hacer y qué no con Claude
Claude crea contenido y responde peticiones a partir de las instrucciones que recibe. Esta IA se destaca por su capacidad para comprender indicaciones más complejas y trabajar con grandes cantidades de información en una sola consulta. Entre sus principales funciones se destacan:
- Redacción y edición: elaborar artículos, correos, informes, resúmenes y propuestas.
- Asistencia en programación: generar fragmentos de código, explicar conceptos, encontrar errores comunes y sugerir mejoras.
- Soporte educativo y tutoría: explicar temas complejos en lenguaje accesible, crear ejercicios o guías de estudio.
- Análisis y síntesis de texto: resumir documentos largos, extraer puntos clave y comparar versiones.
- Conversación y asistencia virtual: agentes conversacionales que pueden ayudar con atención al cliente, consultas generales y tareas administrativas.
De todos modos, Claude no es una fuente infalible de hechos, ya que puede generar información incorrecta o desactualizada. Y aunque puede analizar archivos que contienen elementos visuales, crear fotografías no es su punto fuerte.
Las ventajas de Claude sobre otras IA
La Inteligencia Artificial de Anthropic se destaca por su enfoque en respuestas seguras y por minimizar contenidos dañinos, desinformación y respuestas que puedan facilitar actividades peligrosas. Esto se logra mediante la constitución de reglas y una combinación de técnicas de RLHF (reinforcement learning from human feedback) ajustadas a principios éticos.
Además, Claude tiende a generar respuestas elaboradas, estructuradas y con tono explicativo, lo que los hace útiles para redacción, resúmenes, tutoría y explicaciones técnicas. En ese contexto, sus versiones avanzadas permiten que recuerde y utilice información previa en una conversación o dentro de documentos largos.
Esta IA también cuenta con una función llamada “Pensamiento Extendido”, mediante la cual dedica más pasos de razonamiento antes de responder, revisando la información disponible y evaluando distintas posibilidades para ofrecer resultados más elaborados y precisos en tareas como programación, investigación o resolución de problemas complejos.
Cómo acceder a Claude y cómo es la interfaz de esta Inteligencia Artificial
Quien quiera utilizar esta IA puede acceder de varias formas: desde su página web, iniciando sesión con una cuenta de Gmail; instalando una extensión para Google Chrome; desde dispositivos Android e iOS; o mediante una aplicación de escritorio que se instala en la computadora. Cuenta con una versión gratuita y otras dos pagas, con más funciones.
Su interfaz es sencilla y recuerda a otras IA. Al ingresar por primera vez, preguntará la fecha de nacimiento y el nombre con el que se quiere que se dirija a la persona. En la parte central se encuentra la caja de texto para escribir lo que se le quiera solicitar. Y en la parte inferior se encuentra el símbolo “+” que amplía sus funciones y permite acceder a estas opciones:
- Añadir archivos o fotos: se pueden enviar documentos, hojas de cálculo, PDFs o imágenes para que las analice, resuma o emplee como base para generar contenido.
- Añadir al proyecto/Iniciar un proyecto nuevo: es útil para organizar conversaciones dentro de proyectos específicos, de manera que todo el contenido relacionado con un mismo tema, trabajo o investigación queda agrupado y es más fácil de encontrar.
- Búsqueda web: esta IA no se limita a sus “conocimientos previos”, sino que accede a datos recientes y actualizados, comprobando hechos, recopilando información de distintas fuentes y proporcionando respuestas más precisas y fundamentadas.
- Usar estilos: se puede personalizar cómo redacta sus respuestas, eligiendo entre estilos como formal, cercano o conciso.
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