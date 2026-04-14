Increíble vuelco en Ruta 20: una mujer y un menor salvaron su vida de milagro

El accidente ocurrió este lunes por la tarde. En el lugar trabajaron efectivos policiales, bomberos y personal de salud.

En el vehículo circulaban una mujer y un menor.

Una vez más las rutas de la provincia de Neuquén se convirtieron en escenario de un increíble siniestro vial cuando un automóvil terminó volcando a la vera del camino. Afortunadamente, los dos ocupantes resultaron ilesos.

El hecho ocurrió este lunes por la tarde, alrededor de las 19.48 en la Ruta Provincial N°20 , en cercanías de Paso Aguerre .

Según informaron Bomberos Voluntarios de Picún Leufú, a través de su cuenta de Facebook, el accidente fue protagonizado por un vehículo Ford Ka, en el que viajaban dos personas: una mujer adulta y un menor.

De acuerdo a lo comunicado, el accidente ocurrió a unos 20 kilómetros de Paso Aguerre. Afortunadamente ninguno de los dos sufrió lesiones, por lo que solo se registraron daños materiales.

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Operativo de rescate

Tras el aviso, se desplegó un operativo en el que intervinieron Bomberos Voluntarios de Paso Aguerre, personal policial y equipos de salud. Hasta el lugar también acudieron efectivos de la Comisaría 9 de Picún Leufú, quienes trabajaron en la asistencia y prevención.

Debido a la distancia y las dificultades de acceso, los bomberos debieron trasladarse en vehículos particulares.

Una ambulancia del hospital local completó el operativo sanitario, aunque no fue necesario el traslado de los ocupantes al no presentar heridas.

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Reclamo por el estado de la ruta

Tras el incidente, desde los equipos intervinientes remarcaron la necesidad de realizar mantenimiento urgente en la Ruta Provincial 20, una vía clave para la conexión entre El Sauce, Villa Unión, Limay Centro y Paso Aguerre.

Advirtieron que mejorar las condiciones de transitabilidad resulta fundamental para garantizar la seguridad vial y prevenir este tipo de accidentes en una traza muy utilizada por vecinos de la región.

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Un choque en cadena complicó el transito en Tercer Puente

Este martes por la tarde, en plena hora pico, se registró un choque en cadena que ocasionó extensas filas y demoras para cruzar desde Neuquén hacia la vecina ciudad de Cipolletti.

Según fuentes consultadas por LM Neuquén, fue un siniestro vial por alcance en el que se vieron involucrados tres vehículos menores. Hubo lesiones leves entre los ocupantes, razón por la cual se hizo presente la ambulancia del Sistema Integral de Emergencias de Neuquén (SIEN).

Aunque destacaron que las personas fueron asistidas en el lugar y no fue necesario el traslado de ninguna de ellas al hospital. "Sólo hubo daños materiales", indicaron fuentes oficiales. Los conductores contaban con la documentación en regla.

El accidente de tránsito tuvo lugar pasadas las 17. Lo más complejo fue el atasco que se produjo por el resto de los vehículos que debieron soportar demoras en el tránsito hasta que, finalmente, se fue normalizando.