Cuánto cobrará la neuquina Lucila Crexell como embajadora de Argentina en Canadá

La exsenadora fue designada por el Senado. Además del salario, perciben otros beneficios que los convierte en los funcionarios mejor remunerados del Estado

La neuquina Lucila Crexell fue designada como nueva embajadora de Argentina en Canadá y, tras su respaldo en el Senado, surge el interrogante de cual es el salario que perciben los diplomáticos en el exterior, un monto que depende de distintos factores como el país de destino, el costo de vida y la categoría del funcionario.

Si bien no hay mucha información difundida, se pudo saber que los embajadores argentinos cobran sueldos en dólares que varían de acuerdo al coeficiente de costo de vida establecido para cada país, además de incluir beneficios vinculados a la función diplomática.

De acuerdo con datos difundidos en 2022 un embajador argentino en el exterior percibía salarios que iban desde 14.000 hasta más de 23.000 dólares mensuales, dependiendo del destino, el costo de vida y la categoría del país.

Estos montos incluyen beneficios como vivienda y chofer, lo que ubica a los embajadores entre los funcionarios mejor remunerados del Estado nacional. En destinos considerados más costosos o complejos, como países asiáticos o grandes capitales internacionales, los ingresos podían superar los 23.000 dólares.

bandera de canada

Los salarios diplomáticos se liquidan en moneda extranjera, generalmente dólares o la moneda del país de destino, para cubrir el costo de vida local. Además, el monto final se ajusta según la antigüedad, la jerarquía del funcionario y el coeficiente de costo de vida establecido internacionalmente.

El salario promedio en 2026

Según información publicada este año por El Destape Web, el sueldo promedio de un embajador argentino en Europa ronda los 15.000 dólares mensuales, ya que el ingreso depende de distintos factores y del coeficiente de costo de vida que fija la ONU para cada destino.

Fuentes diplomáticas señalaron que se trata de un salario promedio internacional, que puede aumentar en ciudades con mayor costo de vida, como Londres o países asiáticos, donde los ingresos suelen ser más altos.

Cambios recientes en los sueldos diplomáticos

En los últimos años también se registraron modificaciones en la política salarial del servicio exterior. Informes de 2024 indican que los embajadores perciben sueldos que oscilan entre 11.000 y 14.000 dólares, en un contexto de ajuste fiscal.

Entre las medidas adoptadas en 2024 por el gobierno de Javier Milei, se encuentra el congelamiento de las actualizaciones salariales para diplomáticos que trabajan en el exterior, lo que impactó en los ingresos del cuerpo diplomático.

Qué se espera para la embajada en Canadá

Con este esquema salarial, el ingreso que percibirá Lucila Crexell como embajadora en Canadá se podría ubicar dentro del rango habitual de los diplomáticos argentinos en el exterior, con un promedio cercano a los 15.000 dólares mensuales, sujeto a los ajustes por costo de vida, categoría del destino y las políticas salariales vigentes.

El monto final dependerá del coeficiente aplicado al país de destino, los beneficios asociados al cargo y las disposiciones económicas que rigen actualmente para el servicio exterior argentino.