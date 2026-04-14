La mítica sede de la Ciudad de México, el Estadio Azteca , aún se encuentra en un ambicioso plan de remodelación para la que será su tercera Copa del Mundo .

Cómo luce hoy el Estadio Azteca, a 2 meses del Mundial 2026: el escenario de la inauguración de la Copa

El Mundial 2026 romperá varios récords , incluyendo la mayor cantidad de selecciones (48) y el de más partidos disputados (104). Pero uno en particular que será difícil de romper en un futuro: el mítico Estadio Azteca se convertirá en la primera sede en albergar partidos de tres Copas del Mundo, sumando a esta edición las de 1970 y 1986.

Como parte de este hito histórico, el legendario estadio de la Ciudad de México (actualmente denominado Estadio Banorte por razones de patrocinio) afrontó una profunda remodelación que lleva casi dos años, con obras que comenzaron a fines de mayo de 2024 y que, a dos meses del Mundial, aún no finalizaron . De hecho, este será el jueves 11 de junio el escenario de la inauguración del torneo con el partido entre la selección local y Sudáfrica.

Inaugurado el 29 de mayo de 1966, este estadio que vio campeón a Pelé en 1970 y a Diego Armando Maradona en 1986 ya tuvo cuatro remodelaciones a lo largo de sus 60 años de historia: en 1985, 1999, 2013 y ahora, con el proyecto más ambicioso y prolongado , que comenzó en 2024 y finalizará en breve, con innovaciones en infraestructura, iluminación y accesos.

Este plan presentó una reingeniería, desde los espacios para los jugadores hasta sus vías circulatorias. Se reubicaron los vestuarios para ubicarlos contiguos a la zona de la entrada de la cancha. Además, se sumaron pasillos internos y su pasto es híbrido.

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Para la comodidad de los fanáticos, entre las obras se destacan la colocación de butacas y palcos, el acomodo de hospitalities y salones privados, y el montaje de restaurantes y terrazas panorámicas, además de una mejor accesibilidad para ver el encuentro y vigilancia de circuito cerrado con más de 200 cámaras. Respecto a la modernización tecnológica, las pantallas digitales pasaron a ser de luz LED y se instalaron monitores 4K en distintas áreas.

Si bien el estadio, también conocido como El Coloso de Santa Úrsula, llegó a tener capacidad para más de 114.000 espectadores, las obras que se hicieron en 2013 bajaron su aforo a 83.000. Y finalizada la nueva etapa, tendrá un repunte hasta los 85.500. Otro detalle es que si bien actualmente se llama Estadio Banorte por temas de patrocinios, durante la Copa del Mundo pasará a denominarse Estadio Azteca Ciudad de México, debido a que la FIFA no permite nombres comerciales para sus sedes mundialistas.

estadio azteca2 El Estadio Azteca albergará cinco partidos durante el Mundial 2026, incluyendo el inaugural.

Una reinauguración parcial con críticas

Después de casi dos años, el Estadio Azteca volvió a ser escenario de un partido de la Liga MX. Fue el pasado 12 de abril con el denominado “Clásico Joven”, que terminó con un empate 1-1 entre América y Cruz Azul por la fecha 14. Sin embargo, la atención no estuvo puesta en lo deportivo, sino en cómo se encontraban las instalaciones, que presentaron zonas en obras y con acceso restringido.

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Finalizado el encuentro, hubo reportes especificando diversos problemas. Desde el lado del Cruz Azul, denunciaron que no contaron con varios servicios en los vestuarios y ni siquiera pudieron bañarse con agua caliente.

Otro problema que sufrió el Azteca fueron las goteras. En un video publicado por el medio Récord, se puede ver una abundante caída de agua en las instalaciones. Por último, aficionados se quejaron por la visibilidad, ya que desde algunos sectores solo se veía la mitad del campo de juego.

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Qué partidos del Mundial se jugarán en el Estadio Azteca

Pese a ser la sede con más mística futbolera de toda la Copa del Mundo, el Azteca solo albergará cinco partidos a lo largo de todo el torneo, con el encuentro inaugural como el más destacado. Este es el cronograma completo: