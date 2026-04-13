El ex delantero destacó la importancia del Toro tanto en el Inter como en la Selección . “No es solo un goleador, es un ejemplo para sus compañeros", dijo.

El enorme elogio de Hernán Crespo a Lautaro Martínez: explicó por qué es una pieza clave en la Selección

De goleador a goleador. A dos meses del comienzo del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, Hernán Crespo llenó de elogios a Lautaro Martínez , número puesto en la lista de Lionel Scaloni en la Selección Argentina y figura trascendental del Inter de Milán . “Es una pieza clave del equipo . Y no solo por sus goles", afirmó el retirado delantero.

Crespo, quien como jugador supo brillar en Italia en equipos como Parma, Lazio, Milán y el propio Inter, destacó el reciente regreso goleador del “Toro” , quien luego de 46 días fuera de las canchas por lesión, volvió a jugar y anotó un doblete.

"El Inter está imparable, marcó cinco goles contra la Roma, creo que ya tiene el Scudetto en sus manos, ¿y quién aparece en la portada? Lautaro . No es casualidad que los nerazzurros hayan renacido cuando su capitán se recuperó de sus problemas físicos”, analizó.

Crespo, sobre Lautaro Martínez: “Es la mitad del Inter”

Entrevistado por la Gazzetta dello Sport, el exfutbolista de River y de reciente paso como entrenador del Sao Paulo de Brasil aseguró que sigue la carrera de Lautaro Martínez “desde que era chico”, así como también “sus primeros pasos en Europa”. “Técnica, táctica y físicamente, ha crecido muchísimo", dijo. Y resaltó su identificación con el Inter: “Pese a todos los clubes que lo buscaban, nunca quiso separarse de su amor. Esta demostración de lealtad lo ha convertido en un símbolo”.

Crespo River Portada Crespo sabe lo que es jugar en Italia: estuvo en Parma, Lazio, Milan, Inter y Genoa.

Consultado sobre si el ex Racing era la "mitad del Inter", Crespo no dudó: "Los resultados hablan por sí solos. Con él en la cancha, ganas; sin él, te arriesgás. Cuando el equipo atravesaba una mala racha, Lautaro, casualmente, no estaba en forma o estaba lesionado. No es solo un goleador, es un ejemplo para sus compañeros".

“Lautaro es un activo para su equipo y un problema para el rival: nunca saben cómo marcarlo, se mueve por todo el campo, tiene un disparo preciso desde lejos y es letal en el área. ¿Dónde más se puede encontrar un delantero más completo en la liga italiana? ¿Quién lidera la tabla de goleadores de la Serie A? Él. ¿Quién es el delantero al que más temen los defensores? Él”, sostuvo.

Por último, Crespo le sacó responsabilidad al delantero argentino por la sorpresiva eliminación del Inter en la Champions League ante el humilde BodoGlimt de Noruega. "Decime una cosa: ¿jugó Lautaro en el partido decisivo, el de vuelta en San Siro? No, y esa podría ser la explicación de una mala noche”, remató.

Una lesión que lo tiene a maltraer y genera preocupación en la Selección

Monterrey (1).jpg El Toro viene de estar 46 fuera de las canchas por una lesión, de la que volvió a resentirse.

A mediados de febrero, Lautaro Martínez sufrió una lesión en el sóleo de su pierna izquierda que lo llevó a perderse varios partidos con el Inter e, incluso, quedar fuera de la lista de convocados de Scaloni para los amistosos de la Selección Argentina ante Mauritania y Zambia. Luego de 46 días, el “Toro” pudo volver a las canchas y marcó un doblete ante la Roma, lo que hacía imaginar que los problemas físicos comenzaban a quedar atrás.

Sin embargo, el bahiense volvió a resentirse y, a dos meses del comienzo del Mundial 2026, enciende las alarmas. Desde Italia, confirmaron que el delantero sufre una leve distensión muscular en el gemelo izquierdo. Se trata de una zona delicada, vinculada al sóleo. La idea del Inter es manejar su recuperación con cautela, sin fijar plazos inmediatos para su regreso, a la espera de su evolución clínica en los próximos días.

Lautaro será seguido de cerca en los próximos días para evaluar la evolución de la lesión y definir los tiempos de recuperación. Su presencia en los próximos compromisos dependerá de cómo responda al tratamiento.