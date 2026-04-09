Un jugador de la Selección sigue perdiendo terreno en su club y correría riesgo su presencia en el mundial

Un futbolista de la Selección recibió una dura noticia de su club que podría traerle dolores de cabeza de cara a la Copa del Mundo 2022.

La Copa del Mundo está a la vuelta de la esquina y el entrenador de la Selección argentina , Lionel Scaloni, empieza a delinear la lista de jugadores que viajarán al certamen con la intención de revalidar el título que consiguió en la edición celebrada en Qatar 2022. En sus palabras el entrenador siempre destaca que "si el rendimiento no es el adecuado" tomará "medidas”, y esto pone en jaque a distintos jugadores que luchan por un lugar.

Franco Mastantuono es uno de los jugadores que busca hacerse un hueco en el primer equipo del Real Madrid que actualmente dirige Álvaro Arbeloa, pero el momento no llegó para el atacante debido a que no logró destacarse cuando le tocó entrar. En las últimas horas se confirmaron noticias preocupantes para el jugador que empieza a perder aún más terreno.

“Jude Bellingham y Éder Militão ya están listos para ser titulares”, confirmó el entrenador tras la derrota del merengue ante Bayern Múnich por 2-1 en el Santiago Bernabéu. Este anuncio complica al joven jugador forjado en River debido a que Bellingham podría ocupar su lugar, quedando por detrás también de Arda Güler y Brahim Díaz.

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La situación es preocupante: no es titular desde el 1° de febrero ante Rayo Vallecano, siendo suplente en los partidos siguientes e incluso terminando los mismos sin sumar minutos.

Un campeón del mundo hizo dos goles y sueña con un lugar en la Selección Argentina: "Nunca pierdo las esperanzas"

El argentino Guido Rodríguez fue la gran figura del Valencia en la derrota 3-2 ante Celta de Vigo, en un partido correspondiente a la liga española. A pesar del resultado adverso, el mediocampista marcó los dos goles de su equipo y rompió una extensa sequía sin convertir. Sin embargo, su actuación no alcanzó para evitar una caída que dejó al conjunto che lejos de los puestos europeos.

Oficial: el neuquino Darío Herrera es uno de los tres árbitros argentinos para el Mundial 2026

Varios Superclásicos, final de Copa Libertadores y ahora el Mundial 2026. Darío Herrera está consolidado desde hace años como uno de los árbitros más destacados del país y a mitad de año será uno de los tres colegiados principales que representará al fútbol argentino en Estados Unidos, México y Canadá.

El neuquino fue elegido oficialmente para ser uno de los tres árbitros de nuestro país en la máxima cita del deporte más popular. Como este certamen tendrá más equipos y más partidos que los anteriores (48 participantes contra 32 de la última vez), también requiere más jueces principales.

Según informó la página de AFA, Herrera viajará junto a Facundo Tello Figueroa y Yael Falcón Pérez. Los asistentes serán Juan Pablo Belatti, Maximiliano del Yesso, Gabriel Chade, Facundo Rodríguez y Cristian Navarro como asistentes y Hernán Mastrángelo en el VAR.

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Lo de Herrera representa un hito para el fútbol neuquino y regional. Luego de lo ocurrido con Marcos Acuña como futbolista, otra patagónico será parte fundamental de un Mundial.

Para Tello será su segunda Copa del Mundo, luego de haber formado parte de Qatar 2022. Tanto Herrera como Falcón Pérez tendrán su primera experiencia en el torneo más importante a nivel selecciones.

Desde la entidad que regula el fútbol de nuestro país se destacó que Argentina es uno de los dos países con más árbitros convocados: "La notificación recibida por AFA implica un récord histórico para el arbitraje nacional y también lo es a nivel global, ya que en conjunto con Brasil se transforma en la federación con más jueces citados en una edición del Mundial".

La novedad llega en medio de muchas suspicacias para con el arbitraje en el fútbol argentino. Errores graves y situaciones escandalosas derivadas de decisiones de los jueces han generado mucha controversia y es uno de los puntos más criticados por los fanáticos del fútbol nacional.

Así mismo, cada vez que los árbitros argentinos se presentan en el ámbito internacional, suelen estar a la altura, e incluso por encima de sus colegas de otros países.

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Facundo Tello, Darío Herrera y Yael Falcón Pérez oficiarán como jueces principales en la máxima cita del fútbol.



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Los últimos árbitros mundialistas de argentina

Tello fue el representante de AFA en el referato para 2022. Por su parte, Néstor Pitana había sido el juez principal en Brasil 2014 y Rusia 2018, donde dirigió la final entre Francia y Croacia.

En 2010 fue Héctor Baldassi, quien luego de retirarse se dedicaría a la política. En 2006, Horacio Elizondo tuvo otra destacada actuación, incluyendo la recordada expulsión a Zinedine Zidane en la final del Mundial de Alemania, donde Francia cayó ante Italia por penales.

En Corea-Japón 2002, el árbitro argentino fue Ángel Sánchez, mientras que para Francia 1998 viajó Javier Castrilli.