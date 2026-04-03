¿Récord Guinnes?: el gol más rápido sacando del medio

La insólita situación tuvo lugar en el fútbol regional de Salta, donde el relator no había terminado de gritar el primer gol.

El fútbol regional de Salta dejó una de las situaciones más insólitas de la semana en medio de la reanudación de los torneos AFA luego de la Fecha FIFA. Como ocurrió en la final de Copa Libertadores entre Boca y River , un equipo anotó sacando del medio.

Barrio Limache se enfrentaba a Floresta en su estadio y el equipo local consiguió abrir el marcador, pero lo que sucedió a continuación sorprendió a todos. Al sacar del medio, el delantero rival dejó la pelota corta y un jugador de Limache aprovechó para rematar al arco mientras el arquero se encontraba adelantado, para así aumentar la ventaja.

El dato de color de esta situación es que el relator no había terminado de gritar el primer gol, por lo que combinó su grito con el anuncio del segundo en una situación más que curiosa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Porquettargasce/status/2039873517416767682&partner=&hide_thread=false "Relator"



Porque no terminó de relatar un gol y ya estaba cantando en el segundo en la liga local de Salta. pic.twitter.com/2ZZu3B3MGK — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) April 3, 2026

Fútbol argentino: Racing vs. Independiente será el plato fuerte del fin de semana

Independiente recibirá este sábado a Racing, por la decimotercera fecha del Torneo Apertura, en la que será una nueva edición del “Clásico de Avellaneda”, uno de los partidos más emocionantes del fútbol argentino.

El encuentro, que está programado para las 17:30, se llevará a cabo en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini y se podrá ver a través de ESPN premium y TNT Sports. El árbitro designado fue Leandro Rey Hilfer, mientras que en el VAR estará Germán Delfino.

Independiente llega a este “Clásico de Avellaneda” en un muy flojo momento, ya que cayó en sus últimas dos presentaciones en el Torneo Apertura y además solo ganó en una de las seis fechas previas.

Es por esto que el “Rojo” marcha noveno en la Zona A con 14 puntos y una nueva derrota podría significar la estocada final para su director técnico, Gustavo Quinteros, quien se encuentra en la cuerda floja.

De cara a este encuentro, Independiente mantiene solo dos incógnitas en el 11 titular. Una de ellas pasa por el lateral izquierdo de la defensa, donde pelean por dicha posición Facundo Zabala o Milton Valenzuela, mientras que en el ataque aún no está definido si jugará Ignacio Pussetto o Facundo Valdéz.

Racing, por su parte, llega en levantada ya que después del espantoso inicio de torneo que tuvo, en el que perdió sus primeros tres partidos, pudo recuperarse para ganar cinco de los últimos ocho encuentros (empató los tres restantes).

De esta manera, los dirigidos por Gustavo Costas, que acumulan un invicto de nueve presentaciones, están quintos en la Zona B con 18 puntos y tienen una muy buena oportunidad para afianzarse en las primeras posiciones y hundir aún más a su clásico rival.

La gran novedad en la formación de Racing llega por el lateral izquierdo de la defensa, donde Agustín García Basso, quien suele ser defensor central, ocupará dicha posición tras el desgarro que sufrió Gabriel Rojas mientras entrenaba con la Selección argentina.

Las posibles formaciones y otros detalles del partido

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala o Milton Valenzuela; Iván Marcone, Lautaro Millán, Ignacio Malcorra; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos e Ignacio Pussetto o Facundo Valdéz. DT: Gustavo Quinteros.

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Agustín García Basso; Santiago Sosa, Baltasar Rodríguez, Adrián Fernández; Tomás Conechny, Adrián Martínez y Santiago Solari. DT: Gustavo Costas.