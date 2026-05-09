Deportes La Mañana Enzo Fernández Raro pero efectivo: el extraño gol de tiro libre de Enzo Fernández que le dio un empate clave al Chelsea

Enzo Fernández se vistió de protagonista en una nueva jornada de la Premier League al rescatar un empate valioso para el Chelsea frente al Liverpool en Anfield. El mediocampista de la Selección Argentina, quien además porta la cinta de capitán en el conjunto londinense, fue el autor de un tanto que despertó curiosidad por su ejecución. Sin embargo, pese al aporte del volante, el equipo de Stamford Bridge sigue sin poder reencontrarse con la victoria y ve comprometido su objetivo de clasificar a las copas internacionales.

Cómo fue el gol de Enzo Fernández para el Chelsea El partido comenzó cuesta arriba para los Blues debido a la temprana ventaja de los locales, que se pusieron al frente gracias a un golazo de Ryan Gravenberch. Con el marcador en contra, el equipo visitante buscó la igualdad con determinación, encontrando la llave del gol a los 35 minutos de la primera mitad. Fue en ese momento cuando el campeón del mundo se hizo cargo de una pelota parada en zona de ataque, situada a una distancia considerable del arco defendido por los Reds.

Lo que parecía ser un envío aéreo convencional terminó convirtiéndose en un llamativo tanto que recorrió rápidamente las redes sociales y los portales deportivos. El ex River lanzó un centro bajo y punzante hacia el primer palo con la clara intención de que su compañero, Wesley Fofana, lograra conectar el balón. Aunque el defensor francés no llegó a desviar la trayectoria, su movimiento fue suficiente para descolocar por completo al arquero Giorgian Mamardashvilli.