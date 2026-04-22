Chelsea echó a su entrenador luego de que castigara a Enzo Fernández

Otro equipo de la Premier League tomó la decisión de despedir a su director técnico luego de los malos resultados.

El Chelsea de Enzo Fernández decidió cortar el ciclo de Liam Rosenior como director técnico tras una seguidilla de resultados que dejó al equipo fuera de eje en el tramo decisivo de la temporada.

La determinación llegó después de cinco derrotas consecutivas en la Premier League sin convertir goles, una racha inédita para el club en más de un siglo. Además, el entrenador había mantenido un entredicho con el capitán del equipo, a quien suspendió antes de un partido clave ante Manchester City -el cual los Blues perdieron por 3 a 0-.

En ese entonces, durante un programa de stream, el mediocampista multicampeón con la Selección confesó que le gustaría vivir en Madrid, en lo que fue un claro guiño hacia el Real Madrid, un club que mostró interés en él en varias ocasiones.

Esto no cayó nada bien en el Chelsea y rápidamente tomaron la decisión de suspenderlo. “Enzo Fernández no jugará mañana ni contra el Manchester City. No tengo nada malo que decir de él, pero se pasó de la raya y tuvimos que sancionar a Enzo”, había revelado en conferencia de prensa el ex director técnico del Chelsea, Liam Rosenior.

enzo fernandez Enzo Fernández fue figura en una jornada emotiva por el aniversario de la muerte de Maradona.

Enzo Fernández llegó al Chelsea a principios del 2023, luego de su increíble actuación en el Mundial de Qatar 2022 y rápidamente se convirtió en referente del equipo. Durante su estadía en el conjunto londinense, el oriundo de San Martín disputó un total de 161 partidos, en los que anotó 28 goles y repartió 29 asistencias. Además ganó la Conference League y el Mundial de Clubes 2025.

Pese a haber ganado el Mundial de Clubes a mediados del 2025, el Chelsea tuvo unos meses muy flojos sobre final de año, razón por la que despidieron a Enzo Maresca, entrenador que había comenzado la temporada. Con Rosenior tampoco pudo dar pelea en la Premier League ni en la Champions y en el mejor de los casos podrá conformarse con la FA Cup.

La etapa de Liam Rosenior en Chelsea

Rosenior, de 41 años, había asumido en enero con un contrato a largo plazo hasta 2032, en reemplazo del italiano Enzo Maresca, y su arranque había generado expectativas, con cuatro triunfos al hilo, pero el equipo se desmoronó con el correr de las semanas: en los últimos nueve partidos de liga apenas sumó cinco puntos y cayó hasta el séptimo puesto, quedando a siete unidades de la zona de clasificación a la Champions League.

El golpe final fue la dura caída por 3 a 0 ante Brighton, que profundizó una crisis futbolística y anímica. A eso se suma la eliminación en los octavos de final de la Champions frente a Paris Saint-Germain, con un contundente 8 a 2 en el global, y la caída ante Arsenal en las semifinales de la Copa de la Liga.

En este contexto, la dirigencia optó por un cambio inmediato pensando en lo que queda en juego y confirmó que Calum McFarlane se hará cargo del equipo de manera interina hasta el final de la temporada.

McFarlane tendrá como primer desafío la semifinal de la FA Cup frente al Leeds United, una de las últimas oportunidades de pelear por un título.