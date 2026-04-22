Enzo Fernández, cara a cara con los hinchas tras una nueva derrota de Chelsea: qué sucedió

En medio de las críticas por sus dichos sobre Madrid, el mediocampista tuvo un cruce con los hinchas tras ser goleado por Brighton en Premier League.

La relación entre Enzo Fernández y Chelsea está al límite. Las declaraciones hechas haciendo alusión a que le gustaría vivir en Madrid mientras corren los rumores de un posible interés de Real Madrid generaron que reciba una sanción deportiva y le saquen la capitanía del equipo en medio de un presente complicado para el club con sede en Londres, Inglaterra.

Este martes volvieron a caer con un contundente 3-0 ante Brigthon Albion Hove para incrementar una racha negativa que genera un dolor de cabeza importante: son cinco los partidos consecutivos en los que es derrotado por Premier League. Este presente complejo genera furia en los hinchas blues que no encuentran respuestas al presente del equipo.

Esta derrota fue una ocasión particular para que el mediocampista de la Selección argentina empiece a ganarse nuevamente el cariño de los fanáticos. Una vez consumada la dolorosa derrota, Enzo se paró solo frente a los hinchas como una muestra de respeto y compromiso en el contexto complejo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/axel_gnanago/status/2046704987762270581&partner=&hide_thread=false Enzo Fernandez After game this Guy love Chelsea. Ensemble blues pic.twitter.com/nUpru7zEHQ — TheAxel (@axel_gnanago) April 21, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/caughtoffside/status/2046876410782835016&partner=&hide_thread=false Never seen anything quite like this...Enzo Fernandez apparently spent *five* minutes just staring at Chelsea fans holding up a banner about him pic.twitter.com/Tmzhjv8aEn — CaughtOffside (@caughtoffside) April 22, 2026

Otro jugador apuntado: los duros silbidos de los hinchas del Real Madrid a Franco Mastantuono

Franco Mastantuono no atraviesa el mejor momento de su corta carrera: tras ser considerado una de las grandes promesas del fútbol en su llegada al Real Madrid, el argentino no pudo asentarse y en el partido de Liga contra el Alavés fue silbado por el público del Santiago Bernabéu.

Tras haber debutado con un gran entusiasmo luego de la millonaria compra de su pase por más de 45 millones de euros, el volante fue bajando en la consideración del entrenador, ingresando en pocos partidos desde el banco de suplentes.

Los hinchas del Real Madrid, furiosos tras quedar fuera de la Champions League

La temporada del Real Madrid viene siendo un fracaso: afuera de la Copa del Rey, eliminado en la Champions League por el Bayern Múnich y a seis puntos del Barcelona en la Liga, con pocas esperanzas de remontar. Esta será, posiblemente, su segunda temporada consecutiva sin conseguir títulos.

Ante el Alavés, los hinchas demostraron su enojo, con Mastantuono siendo silbado en su ingreso al campo de juego, a los 12 minutos del segundo tiempo, con el Merengue ganando con comodidad su partido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GermanCarrara/status/2046695174131122405&partner=&hide_thread=false Silbidos para Franco Mastantuono en su ingreso al campo de juego del Bernabéu para reemplazar a Bellingham pic.twitter.com/BNVl2aefeV — Germán Carrara (@GermanCarrara) April 21, 2026

Pero la reprobación al equipo de Arbeloa no frenó en un simple juvenil de 18 años, que poca responsabilidad tuvo en la mala temporada, sino que también apuntó a los referentes: Kylian Mbappé, quien marcó el primer gol del partido, fue silbado tras una mala definición en el final de la primera mitad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/2046678171567747135&partner=&hide_thread=false VINÍCIUS JÚNIOR ES SILBADO EN EL SANTIAGO BERNABÉU. pic.twitter.com/01NeexDvPr — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 21, 2026

El francés es uno de los máximos apuntados, al igual que el otro delantero de jerarquía del Real Madrid, Vinicius, quien también tuvo su ronda de silbidos en el partido de la Liga española.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2046676052429181355&partner=&hide_thread=false CLIMA HOSTIL PARA VINÍCIUS... ¡EN EL BERNABÉU!



El extremo de Real Madrid es SILBADO en cada balón que recibe. #LaLigaEnDSPORTS#RealMadridAlavés pic.twitter.com/Z0bw2J47vv — DSPORTS (@DSports) April 21, 2026

El extremo brasilero, en esta ocasión, no buscó el conflicto y tuvo un buen gesto con los hinchas: al marcar un golazo para el 2-0, inmediatamente pidió disculpas a la afición, entendiendo la dificultad del momento para un club que está acostumbrado a ganar siempre.

Tras esta temporada con varios fracasos, y un año movido por la decisión rápida de despedir a Xavi Alonso, en Madrid se barajan varias acciones para después del Mundial: desde la ronda de nombres para ocupar el cargo de entrenador (con Lionel Scaloni como uno de los candidatos) hasta los refuerzos de lujo que suenan, con Enzo Fernández y Alexis Mac Allister como posibles incorporaciones.