Deportivo Rincón juega en Córdoba con nuevo técnico

El León jugará la fecha 12 del Torneo Federal A en condición de visitante, ante Argentino de Monte Maíz.

Deportivo Rincón afrontará la fecha 12 lejos de casa. El León visitará a Argentino en Monte Maíz , en lo que marcará además el debut del técnico interino Alfredo Tizza . Los neuquinos llegan de un empate ante FADEP en Rincón de los Sauces , mientras que el Raya sufrió una dura derrota en La Pampa.

En el Modesto Marrone, comenzará a rodar la pelota a partir de las 15:30 bajo la atenta mirada de Francisco Acosta. El juez de Santiago del Estero tendrá como asistentes a Mariano Gonzáles y Emilio Maguna. Néstor Cares ocupará el rol de cuarto árbitro.

Después del empate sin goles en Rincón de los Sauces ante FADEP , el Deportivo Rincón despidió a Pablo Castro de la dirección técnica y en los primeros días de la semana asumió Alfredo Tizza , quien está a cargo de la primera local en Lifune . De cara a este duelo, el director técnico tiene tres bajas importantes: no cuenta con Jorge Rossi, Cristian Estigarribia y Cristian Canga .

deportivo rincón FADEP federal a (4) Fotos: Agustin Cortez, prensa Deportivo Rincón

Tizza asumió con el León sexto en la tabla y con 13 puntos, apenas a un punto de meterse en puestos de clasificación. En condición de visitante, los neuquinos acumulan tres empates y una derrota.

El conjunto cordobés perdió en la última jornada 2 a 0, en su visita a Costa Brava en Santa Rosa. La derrota lo dejó sin la posibilidad de quedar como líder y quedó escolta de Atenas con 15. En el Modesto Marrone, el Raya tiene dos empates y tres victorias.

En la ida, aún con la dirección de Pablo Castro, el León se quedó con el duelo en la fecha 3, por 2 a 0. Aquel duelo fue el debut en el Moisés Gómez donde Cristian Estigarribia y Facundo Miguel fueron los autores de los goles. El encuentro en Córdoba tendrá la habitual transmisión de AM550 La Primera.

Cipo busca sumar de a tres de local

La fecha 12 del Federal A se juega este domingo y Cipo asumirá su compromiso en condición de local. En La Visera de Cemento, el Albinegro recibe a Huracán las Heras en un duelo donde existe la necesidad y obligación de sumar de a 3. Cipolletti viene de caer en Mendoza y Huracán de ganar en su casa.

A partir de las 15:30, Fernando Rekers pitará el inicio del duelo en la calle O’Higgins. El juez oriundo de Córdoba tendrá la asistencia de Marcos David Guzmán y Evelyn Luján, mientras que Diego Maximiliano Álvarez completará el cuerpo arbitral.

La fecha 12 tiene a todos en vilo, ya que la distancia en los puntos entre los 9 equipos es mínima. El Grupo C es el más parejo del certamen y del primero al último hay seis puntos de diferencia por lo que sumar de a tres puede reconfigurar la tabla. Después de lo vivido en San Martín, el Albinegro siente la obligación de sumar de a tres ante su gente y seguir peleando los puestos de clasificación en una zona que no permite especular.

Fabián Enríquez tendrá la baja de Nicolás Trejo, que vio la roja en San Martín luego de la doble amonestación. El lateral derecho estará suspendido solo un partido y estará disponible para el viaje a Russell. Pese a esta situación, el cuerpo técnico cuenta con Víctor Manchafico que purgó las dos fechas de suspensión.

ON - Futbol Cipolletti vs Atenas (17) Omar Novoa

El Albinegro cayó por la mínima ante San Martín el último domingo. Sin embargo, una serie de resultados le permitió quedarse en el tercer lugar, aún en zona de clasificación con 14 puntos detrás de Atenas que lidera con 16 y de Argentino de Monte Maíz, escolta con 15. En casa, los rionegrinos tienen tres victorias, un empate y una derrota.

El Globo, por su parte, viene de vencer en Las Heras por la mínima a Juventud Unida, siendo este uno de los resultados que benefició a Cipolletti, ya que el Juve no sumó y quedó cuarto con 13. Con esta victoria, Huracán alcanzó los 13 puntos y se ubicó séptimo. Lejos de casa, el equipo mendocino tiene tres derrotas, un empate y una victoria.

En la ida, por la fecha 3 de la fase regular, el enfrentamiento en el General San Martín finalizó 1 a 1. Nicolás Peralta abrió la cuenta para el Albinegro sobre el final del primer tiempo y Facundo Romero marcó para el Globo en el amanecer del complemento.

El encuentro en La Visera tendrá la transmisión radial de FM Master 105.5, junto a todas sus repetidoras. Lu19 y Canal 10 llevarán los relatos radiales y televisivos, que además se sumarán por YouTube.