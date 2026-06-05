Con Tizza como DT, Deportivo Rincón viaja a Córdoba

El León visitará a Argentino de Monte Maíz bajo el mando de su nuevo entrenador, que por ahora es interino.

La fecha 12 del Federal A tendrá como uno de los puntos más destacados la presentación de Deportivo Rincón . Es que la delegación viajará rumbo a Córdoba para el duelo ante Argentino de Monte Maíz con nuevo DT. El martes pasado asumió Alfredo Tizza en lugar de Pablo Castro y esta semana tuvo sus primeras prácticas al frente del equipo.

El próximo domingo, el conjunto neuquino enfrentará a su par del interior cordobés con el objetivo de volver a la victoria, tras el empate sin goles frente a FADEP en casa.

La decisión de la directiva de Rincón de finalizar el vínculo con Castro generó sorpresa porque la zona 3 está todavía muy pareja. Pero la idea es que el equipo encuentre una regularidad que le permita sumar fuerte de acá al final de la etapa regular para meterse en los puestos de clasificación nuevamente.

tabla federal a cipo rincón

En cuanto al armado del equipo, la mayor dificultad que tiene Tizza es la ausencia de delanteros. Las lesiones de Cristian Cangá, Jorge Rossi y Cristian Estigarribia obligan al entrenador a reorganizar la ofensiva. Jugadores como Axel Oyola, Matías Domínguez y Facundo Miguel tendrán que llegar más al área que de costumbre.

El gran desafío para Rincón es ganar como visitante, algo que todavía no pudo hacer en el campeonato y fue la gran cuenta pendiente del ciclo de Castro.

deportivo rincón entrenamiento alfredo tizza (3)

El resto de la fecha

Los cuatro partidos de la zona 3 se disputarán el domingo. A las 15, Juventud Unida Universitario será local de Costa Brava en San Luis, mientras que el líder, Atenas de Río Cuarto, hará lo propio ante San Martín de Mendoza a las 15:30.

Además, Cipo recibirá a Huracán las Heras en La Visera, en ese mismo horario.