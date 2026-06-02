Arrancó la era Tizza en Deportivo Rincón: "Salir a ganar en todas las canchas"

El entrenador tomó el mando tras la decisión de la directiva de finalizar el vínculo con el anterior DT, Pablo Castro.

La salida de Pablo Castro como DT de Deportivo Rincón generó diferentes sensaciones, ya que algunos se sorprendieron y otros la vieron venir. La directiva decidió poner fin al ciclo del entrenador en medio de una campaña irregular en el Federal A, donde igual está a un punto de los puestos de clasificación en la zona 3.

Castro se hizo cargo del equipo tras la salida de Duilio Botella en la temporada pasada y se metió tanto en la Copa Argentina como en etapa de playoffs . Luego de la salida del último técnico, la dirigencia del León apostó por Alfredo Tizza, que estaba a cargo del equipo de Lifune .

"Contento, con muchas ganas, mucha ilusión de que nos vaya bien, de que le vaya bien al club. Lo tomo con la mayor responsabilidad, pero también con el mayor compromiso para que las cosas salgan de la mejor manera", expresó el entrenador a LMNeuquén.

alfredo tizza la amistad (3)

Los números reflejan un campeonato donde nadie logra despegarse. Entre el primero y el último de la tabla apenas hay seis puntos de diferencia, una muestra de la paridad que domina la competencia. En ese contexto, cada fecha modifica el panorama y una victoria puede llevar a un equipo a los primeros puestos, mientras que una derrota puede hacerlo retroceder varios escalones.

"Tenemos que solucionar ahora lo del Federal A, que se encamine bien para poder clasificar y seguir siendo protagonistas. Estamos todos ahí juntos. Hoy ganás un partido y quedás segundo, perdés un partido y quedás séptimo. Estamos todos parejos", remarcó.

Más allá de no ganar como visitante, Rincón continúa con posibilidades concretas de clasificación y por eso la dirigencia decidió confiar de manera interina en Tizza, quien tendrá la responsabilidad de conducir al equipo mientras el club evalúa los pasos a seguir respecto de un reemplazante definitivo. "No me lo esperaba ahora, la verdad es que no me lo esperaba. Cuando me llamaron fue una lástima porque se tuvo que ir un colega y uno asume cuando se va un colega", señaló.

El mendocino se sumó en marzo luego de una destacada campaña con La Amistad. El Celeste alcanzó la final del Torneo Regional Amateur, enfrentando a FADEP de Mendoza en San Luis. Ahora tendrá su primera experiencia al frente de un equipo del Federal A.

“Estoy agradecido. Obviamente sé que me tiene que ir bien para poder seguir estando y demostrar un poco lo que uno hizo en La Amistad, ahora lo tiene que demostrar acá”, afirmó.

Desde el juego, el entrenador tiene en claro cuál será su impronta. "Voy a buscar lo que he buscado siempre en mis equipos: proponer jugar bien al fútbol, generar muchas situaciones de gol y salir a ganar en todas las canchas, de local o visitante. Es lo que hice en La Amistad y en los clubes donde estuve en Mendoza. No va a cambiar mi ADN como entrenador", sostuvo.

El León hoy está sexto con trece unidades luego del último empate, en ese contexto, Tizza apunta a que los delanteros tengan mayor protagonismo para cerrar los encuentros. “En cuanto a lo que hay que mejorar, es eso, generar más situaciones de gol, poner más a los delanteros limpios contra el arco y poder mejorar un poco lo que es el juego”, mencionó.

tabla federal a cipo rincón

Tizza conoce a los jugadores de Deportivo Rincón

Tras dirigir en Lifune, el técnico tuvo trato con varios futbolistas que integran el plantel superior. "Conocía mucho de los jugadores porque también había muchos que los tenía en Liga y después subieron al Federal. Incluso hay un par que hoy están jugando de titulares. Fui a todos los partidos a verlos y siempre que tenía la oportunidad charlaba con ellos", explicó.

La apuesta de Rincón también tiene relación con un modelo de trabajo que viene fortaleciendo desde las divisiones inferiores. Tizza destacó el crecimiento institucional y la conexión permanente entre los planteles de Liga Neuquina y el Federal A. "Es un club que está bien, que tiene muchos profes trabajando muy bien en las inferiores. Nosotros en la Liga somos un plantel que está a disposición del Federal A. Si algún jugador anda bien tiene la posibilidad de subir y eso es muy importante. Hoy no lo tiene ningún otro club de Neuquén", aseguró.

Desde marzo, el técnico conduce la tercera y la primera liguista, donde pelea puestos importantes y promueve juveniles. “Tengo reserva y primera, en reserva estamos peleando el campeonato, en primera estamos formando muchos chicos del club que hemos subido y están jugando en primera. Es muy bueno el laburo, la institución tiene todas las comodidades para trabajar bien”, sostuvo.

Lo que viene para Deportivo Rincón

El debut de Tizza en el cargo será ante Argentino en Monte Maíz el próximo fin de semana.

El desafío no será sencillo, ya que Rincón afronta además algunas bajas sensibles por lesión, especialmente en ataque. "Hoy no tenemos a Rossi, no tenemos a (Cristian) Estigarribia ni a (Cristian) Cangá, que están lesionados. Por ahí arriba nos encontramos con que no tenemos tantas variantes, pero en líneas generales el plantel está bien y tenemos muy buenos jugadores", contó.

El cuerpo técnico ya comenzó a preparar el próximo compromiso frente al "Raya" y estudia cada detalle del rival. "Desde ayer empezamos a verlo, ya hicimos el resumen de cómo juegan y de lo que teníamos que saber. Lo vamos a trabajar durante la semana y estoy seguro de que vamos a hacer un buen partido", concluyó.

La clasificación todavía al alcance de la mano, pero el Deportivo Rincón inicia una nueva etapa. Por ahora será con Alfredo Tizza al mando, mientras la dirigencia evalúa si el interinato puede transformarse en una continuidad definitiva.