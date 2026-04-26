No lo saquen más: Enzo Fernández metió al Chelsea en una nueva final

El campeón del mundo, que venía de ser sancionado por el club, anotó el único gol ante el Leeds que clasificó a los Blues a la instancia decisiva del certamen.

El mes de abril había comenzado cuesta arriba para Enzo Fernández en el Chelsea , con una sanción interna que lo marginó en un momento delicado. Sin embargo, apenas veinte días después, el mediocampista dio una muestra de carácter en un escenario imponente como Wembley. Allí, se transformó en el héroe de la semifinal de la FA Cup al marcar el gol del triunfo ante Leeds United y meter a su equipo en la instancia decisiva.

El tanto llegó en un momento clave del partido y mostró una faceta poco habitual en el campeón del mundo. Tras una rápida transición ofensiva, el ex River se filtró en el área como un delantero y definió de cabeza con precisión tras un centro de Pedro Neto : fue el 1-0 definitivo que no solo rompió la resistencia rival, sino que también cortó una racha negativa de resultados para los Blues, que venían golpeados por la salida de su entrenador.

Más allá del gol, el partido tuvo otro protagonista fundamental: Robert Sánchez. El arquero sostuvo al equipo con intervenciones decisivas en momentos de máxima presión del rival, especialmente ante intentos de Brenden Aaronson y Dominic Calvert-Lewin. La solidez defensiva permitió que el equipo londinense administrara la ventaja con inteligencia durante el resto del encuentro.

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Con el resultado a favor, el conjunto dirigido interinamente por Calum McFarlane bajó el ritmo y controló el desarrollo del juego. Aunque el Leeds intentó reaccionar en el complemento, no logró romper el orden defensivo ni vulnerar nuevamente al español. La eficacia en las áreas terminó siendo determinante en un duelo que, por momentos, fue más parejo de lo esperado.

El Chelsea de Enzo Fernández jugará contra el Manchester City

De esta manera, el Chelsea se clasificó a la final del 16 de mayo, donde enfrentará al poderoso Manchester City de Pep Guardiola. Será una oportunidad inmejorable para cerrar la temporada con un título y, al mismo tiempo, confirmar la recuperación del equipo. En ese camino, el resurgir de Enzo aparece como una de las grandes noticias para el club y sus aspiraciones.