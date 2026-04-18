Alarma en la Selección Argentina: Enzo Fernández pidió el cambio en Chelsea ante el United

El volante de la Albiceleste y pieza clave para Lionel Scaloni quedó tendido en el piso y no pudo seguir en el partido.

La preocupación se encendió en la Selección argentina tras la salida de Enzo Fernández en la derrota del Chelsea por la mínima ante Manchester United por trigesimo tercera fecha de la Premier League .

El mediocampista volvió a la titularidad, pero sobre el cierre del partido debió pedir el cambio luego de quedar tendido en el campo con visibles gestos de dolor en su pierna derecha , tras intentar disputar una pelota aérea en ataque, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

El ex jugador de River logró retirarse por sus propios medios, aunque con molestias evidentes, lo que generó incertidumbre a pocas semanas del Mundial 2026 , donde el entrenador Lionel Scaloni ya cuenta con la lesión de Cristian “Cuti” Romero que trajo preocupación en la “Albiceleste”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2045606368992739562&partner=&hide_thread=false ALERTA MUNDIAL: ENZO FERÁNDEZ PIDIÓ EL CAMBIO SOBRE EL FINAL DE CHELSEA - MANCHESTER UNITED.



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Desde el entorno del futbolista aguardan los estudios médicos que determinen la gravedad de la lesión, en un momento clave de la temporada y del calendario internacional, donde cualquier inconveniente físico podría alterar los planes del cuerpo técnico argentino.

Este encuentro también marcó su regreso tras una sanción interna impuesta por el entrenador Liam Rosenior, luego de sus declaraciones sobre una posible salida al Real Madrid. Si bien fue reincorporado, no recuperó la cinta de capitán, que quedó en manos de Moisés Caicedo, en una señal de que la relación aún atraviesa cierta tensión.

Cuti Romero, Lautaro Martínez y Dibu Martínez, los otros lesionados de la Selección Argentina

A un par de meses del comienzo del Mundial 2026, tres jugadores importantes de la selección argentina sufrieron lesiones. A lo ocurrido con Lautaro Martínez el viernes, se sumaron Dibu Martínez y Cuti Romero, que sufrieron problemas físicos en la jornada 32 de la Premier League, defendiendo los colores de sus respectivos equipos.

El arquero tuvo que ser reemplazado antes del duelo ante Nottingham Forest debido a una lesión en el calentamiento y preocupa al entrenador Lionel Scaloni.

dibu martinez

Según se pudo observar en la transmisión oficial, el arquero argentino hizo algunos gestos de dolor al patear la pelota por lo que se detuvo y fue a consultar con su cuerpo técnico: “Dibu" no pudo continuar y no fue ni al banco.

La situación genera preocupación a poco más de dos meses del Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, ya que el “Dibu” es una pieza clave en el esquema de Lionel Scaloni.

A la espera de los estudios médicos, el alcance de la lesión y los tiempos de recuperación aún son inciertos. El panorama se complejiza aún más para el seleccionado nacional por la situación de Lautaro Martínez, quien sufrió una recaída en el Inter de Milán.

lautaro martínez doblete

El delantero, que venía de marcar dos goles ante la Roma tras superar un desgarro, volvió a resentirse de la misma molestia y tendría un plazo estimado de recuperación de al menos 15 días.

El defensor argentino Cristian “Cuti” Romero no pudo continuar el partido en la derrota del Tottenham por 1 a 0 ante Sunderland por un fuerte choque que lo dejó tendido en el césped.

El argentino fue a disputar una pelota en el área rival y, tras un empujón del Brian Brobbey y un posterior choque con el arquero Antonín Kinský, no pudo levantarse y se retiró llorando ayudado por los médicos.

cuti romero lesión tottenham

El defensor argentino logró incorporarse por sus propios medios pero al intentar continuar evidenció una molestia en la pierna derecha que le impidió seguir. Sin siquiera poder salir por sus propios medios, pidió el cambio y abandonó el campo visiblemente afectado para que Kevin Danso ingresara en su lugar.

La escena generó fuerte preocupación en la Selección, no solo por la posible gravedad del golpe, que habría sido en la zona de la rodilla, sino también por el momento del calendario: faltan pocos días para la presentación de la lista definitiva de cara a la próxima cita mundialista.