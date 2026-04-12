Sin Enzo Fernández sancionado, Chelsea fue aplastado por Manchester City

El argentino estuvo las tribunas mirando a sus compañeros. El equipo de Pep Guardiola se acerca al puntero Arsenal.

Luego de la dura sanción a Enzo Fernández por decir en una entrevista que le gustaba Madrid como ciudad para vivir, Chelsea perdió por goleada en la fecha 32 de la Premier League. Fue 3 a 0 abajo con el Manchester City, que anotó todos sus goles en el complemento para quedar a seis puntos del líder Arsenal.

Enzo estuvo en las tribunas de Stamford Bridge mirando a sus compañeros, pero no pudo formar parte de la nómina por decisión institucional. Desde la directiva entendieron que con sus declaraciones el argentino dio un guiño a seguir su carrera en España , algo que otros futbolistas del mismo plantel, como Cucurella, también hicieron con Barcelona.

En definitiva, la ausencia del volante campeón del mundo y de América se notó porque sus compañeros no pudieron hacer pie en un segundo tiempo que fue goleado en forma categórica.

enzo fernández chelsea tribuna

Chelsea 0 Manchester City 3

El comienzo del partido fue levemente mejor para el local, que tuvo un par de chances pero se encontró con dos buenas respuestas de Gianluigi Donnarumma.

Tras una primera parte pareja y sin festejos, apareció Rayan Cherqui con dos asistencias precisas y el City sacó ventajas. Fue a los 6' con el cabezazo de Nico O'Reilly y a los 12' con la definición del central Marc Guéhi.

Sobre los 23', Jeremy Doku robó una pelota en la salida del Chelsea y liquidó el pleito.

La única presencia argentina en cancha fue Alejandro Garnacho, que entró para jugar la última media hora pero no gravitó en el juego.