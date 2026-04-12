Sin Enzo Fernández sancionado, Chelsea fue aplastado por Manchester City
El argentino estuvo las tribunas mirando a sus compañeros. El equipo de Pep Guardiola se acerca al puntero Arsenal.
Luego de la dura sanción a Enzo Fernández por decir en una entrevista que le gustaba Madrid como ciudad para vivir, Chelsea perdió por goleada en la fecha 32 de la Premier League. Fue 3 a 0 abajo con el Manchester City, que anotó todos sus goles en el complemento para quedar a seis puntos del líder Arsenal.
Enzo estuvo en las tribunas de Stamford Bridge mirando a sus compañeros, pero no pudo formar parte de la nómina por decisión institucional. Desde la directiva entendieron que con sus declaraciones el argentino dio un guiño a seguir su carrera en España, algo que otros futbolistas del mismo plantel, como Cucurella, también hicieron con Barcelona.
En definitiva, la ausencia del volante campeón del mundo y de América se notó porque sus compañeros no pudieron hacer pie en un segundo tiempo que fue goleado en forma categórica.
Chelsea 0 Manchester City 3
El comienzo del partido fue levemente mejor para el local, que tuvo un par de chances pero se encontró con dos buenas respuestas de Gianluigi Donnarumma.
Tras una primera parte pareja y sin festejos, apareció Rayan Cherqui con dos asistencias precisas y el City sacó ventajas. Fue a los 6' con el cabezazo de Nico O'Reilly y a los 12' con la definición del central Marc Guéhi.
Sobre los 23', Jeremy Doku robó una pelota en la salida del Chelsea y liquidó el pleito.
La única presencia argentina en cancha fue Alejandro Garnacho, que entró para jugar la última media hora pero no gravitó en el juego.
Te puede interesar...
Leé más
A dos meses del Mundial 2026, Dibu Martínez y Cuti Romero se lesionaron el mismo día
La polémica de la fecha: el penal que cobró Merlos sobre Velasco en Boca-Independiente
Sinner le ganó a Alcaraz en Montecarlo y volvió a ser número 1
Noticias relacionadas