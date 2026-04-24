La Sansevieria , popularmente conocida como lengua de suegra , ofrece un truco sorprendente para mejorar el crecimiento de otras plantas en macetas.

Poner un trozo de lengua de suegra en la maceta de otra planta tiene un beneficio sorprendente

La Sansevieria , conocida popularmente como lengua de suegra o espada de San Jorge , es una de las plantas con mayor presencia en los hogares. Su función no es solo decorativa, ya que tiene la capacidad de purificar el aire y eliminar toxinas, además de ser considerada canalizadora de energías positivas que atraen prosperidad, salud y armonía.

Originaria del oeste de África, esta planta también cuenta con propiedades que facilitan el crecimiento de otras especies. Para aprovechar sus beneficios nutritivos y protectores , los expertos en jardinería recomiendan un trozo de hoja de lengua de suegra en las macetas de otras plantas . Con este método fácil y económico se tiene una solución orgánica y ecológica que fortalece el desarrollo vegetal.

Las hojas de lengua de suegra son ricas en nitrógeno, proteínas, clorofila y otros compuestos orgánicos que, al descomponerse, alimentan la comunidad microbiana del sustrato. Esos microorganismos transforman la materia en nutrientes como magnesio, calcio y potasio, tres minerales clave para estimular la floración y el desarrollo saludable de las raíces.

lengua suegra Con su porte vertical, la lengua de suegra aporta elegancia y bloquea malas energías según el feng shui.

Debido a su estructura densa, las hojas no se descomponen de forma inmediata. Esto produce una liberación más gradual de nutrientes, útil para plantas que no toleran picos nutritivos o riegos constantes. Además, la incorporación de materia orgánica mejora la estructura del sustrato, aumentando la capacidad de retención de agua y aireación cuando la descomposición progresa, lo que favorece raíces sanas.

Otro aspecto destacado es la presencia de saponinas, un compuesto natural que actúa como barrera contra plagas y hongos. Su incorporación en la tierra reduce la proliferación de microorganismos dañinos, especialmente en ambientes húmedos donde la acumulación de agua puede favorecer enfermedades.

Cómo incorporar la hoja de lengua de suegra en otras plantas y cuándo hacerlo

El procedimiento para incorporar la lengua de suegra en la maceta de otra planta es bastante simple y consta de estos pasos:

Selección del material: elegir una hoja sana, sin signos de infección, manchas blandas ni plagas preferentemente con los bordes secos o quemados por el sol.

elegir una hoja sana, sin signos de infección, manchas blandas ni plagas preferentemente con los bordes secos o quemados por el sol. Troceado : cortar la hoja en trozos pequeños de entre dos y cuatro centímetros con una herramienta limpia y desinfectada. El tamaño es importante: pedazos más pequeños se integran y descomponen más rápido.

: cortar la hoja en trozos pequeños de entre dos y cuatro centímetros con una herramienta limpia y desinfectada. El tamaño es importante: pedazos más pequeños se integran y descomponen más rápido. Preparación de la maceta: aflojar ligeramente la capa superior del sustrato de la maceta destinataria sin dañar raíces. En lo posible, el sustrato no debe estar muy húmedo.

aflojar ligeramente la capa superior del sustrato de la maceta destinataria sin dañar raíces. En lo posible, el sustrato no debe estar muy húmedo. Incorporación : introducir los trozos en la capa superficial o a pequeña profundidad alrededor de la planta, evitando contacto directo con el tallo o el tronco de la planta elegida.

: introducir los trozos en la capa superficial o a pequeña profundidad alrededor de la planta, evitando contacto directo con el tallo o el tronco de la planta elegida. Monitoreo : revisar en las primeras semanas por malos olores, aparición de moho nocivo o plagas. Si aparecen problemas, retirar los restos y airea el sustrato.

: revisar en las primeras semanas por malos olores, aparición de moho nocivo o plagas. Si aparecen problemas, retirar los restos y airea el sustrato. Repetición: realizar esta operación en pequeñas dosis, cada varios meses o cuando el sustrato necesite un aporte orgánico.

lengua La hoja de lengua de suegra puede aportarle beneficios nutritivos y protectores a otras plantas.

Se recomienda iniciar con poca cantidad y ajustar según la respuesta de cada especie, ya que el exceso de material vegetal podría afectar el drenaje si la maceta no cuenta con buen flujo de agua. El mejor momento para aplicar este truco es en otoño o primavera, aunque también puede hacerse en verano, considerando que los resultados podrían demorar más en aparecer debido a las temperaturas elevadas.

Los beneficios adicionales de tener lengua de suegra en casa

La Sansevieria cuenta con varios beneficios que la hacen una planta ideal para tener en el hogar. Entre ellos se destacan: