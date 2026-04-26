Salud mental y encierro: el órgano de control advierte que hay un solo psiquiatra para todas las cárceles

Advierten indicios de mercadeo de psicofármacos en la U11, falta de aplicación de protocolos para la prevención y abordaje de las conductas suicidas y programas para el abordaje de los consumos problemáticos.

El último informe anual del Órgano Provincial de Revisión de Salud Mental encendió una señal de alarma en torno a un dato que atraviesa los monitoreos en la U11, U12, U16, U21, U22: hay un solo profesional psiquiatra para todas las unidades de detención de Neuquén .

En este sentido, la publicación indica que en la provincia persiste —y se consolida— la presencia de personas con padecimientos mentales alojadas en cárceles y comisarías, una situación incompatible con la legislación vigente y con los estándares de derechos humanos.

El documento que monitoreó el período de un año hasta 2026 no parte de cero. Retoma lo advertido en 2024, pero con un cambio de tono contundente: lo que el año pasado aparecía como un déficit estructural hoy es señalado como una práctica sostenida que genera vulneraciones concretas.

nqn carcel penitenciaria U11 (12).JPG Durante esta semana, se confirmó la habilitación del traslado de 11 presos a la U11.

Además, los monitoreos realizados en unidades de detención han tomado como base el informe de monitoreo efectuado por el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes en los centros de alojamiento de personas en contextos de encierro, en el que se han identificado dificultades en el acceso a la salud, y una gran cantidad de personas privadas de la libertad medicadas con psicofármacos sin la supervisión médica y de seguimiento que corresponde, como tampoco procesos enmarcados en procesos de atención y cuidado.

Un sistema con un solo psiquiatra para toda la provincia

En el Informe de monitoreo de la Unidad de Detención N° 16 se puso de resalto que las usuarias deben trasladarse a las Unidad 11 para ser atendidas; para lo cual el profesional acude a bridar atención dos días en la semana; a aquellos turnos que fueron otorgados. Además, informaron que atiende a las personas privadas de la libertad de las unidades de detención del interior de la provincia y Comisarias, por lo que "no es posible recibir la atención que cada usuario necesita".

"No es posible pensar en prestar una atención responsable, efectiva y ética contando con un solo profesional psiquiatra para un total de 53 personas en la Unidad 11, sumando además las personas que realizan tratamientos en las demás Unidades y Comisarias de la provincia".

Por este motivo señalaron que la lógica de atención y el paradigma desde el cual se realizan los procesos de tratamiento son iguales en todas las unidades de detención. Esto implica que no existe distinción de aquellas usuarias de salud mental de las que padecen síntomas reactivos al confinamiento (ansiedad, depresión, insomnio, agitación y otras somatizaciones causadas por el aprisionamiento).

Advierten mercadeo de psicofármacos en la U11

Respecto de la provisión de medicación farmacológica, el informe de monitoreo de la Unidad de Detención 11 concluido en el mes de junio de 2025, destaca que la mayoría de las personas entrevistadas refiere encontrarse medicada, pero desconocen la duración del tratamiento y no cuentan con seguimiento del mismo.

Además, teniendo en cuenta que un profesional psiquiatra se encuentra prestando labores para las unidades de detención de toda la provincia, observan una homogenización en la entrega de medicación, otorgando diariamente y en su totalidad a cada persona por la mañana, para la autoadministración durante el día.

En este sentido, indican que no hay distinción entre aquellas personas que puedan presentar consumos problemáticos; naturalizándose las prácticas de mercadeos de psicofármacos dentro de la Unidad. En tanto, señalaron que la distribución de los fármacos está a cargo de enfermería, con sobrecarga de tareas para el único enfermero por turno.

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Los entrevistados desconocen la existencia de Protocolos para la prevención y abordaje de las conductas suicidas y programas para el abordaje de los consumos problemáticos. Asimismo, se advirtió la inexistencia de acciones de posvención para este tipo de casos.

¿Qué pasa cuando las personas recuperan su libertad?

La resocialización en la cárcel busca preparar a las personas privadas de su libertad para su reinserción social al recuperar la libertad, transformando el castigo en un proceso de cambio, educación y trabajo, según el Sistema Penitenciario en Argentina y las normativas internacionales.

Sin embargo, en el informe se detalla que las personas que egresan de la unidad, no cuentan con turnos protegidos, para continuar sus tratamientos, ni cuentan con recetas para continuar con el tratamiento de manera que deben interrumpir abruptamente los mismos.

Esta situación, en el marco de la crisis carcelaria denunciada ante el hacinamiento, mala alimentación y falta de acceso a la educación, produce gran preocupación por su relación con la posible reincidencia de delitos.

carcel u22 cutral co unidad penitenciaria El delincuente que cumple sus condenas en la U22, cada vez que obtiene salidas, comete algún delito.

"No existen los turnos protegidos, ni recetas para el momento del egreso de la unidad, ni resguardo para no interrumpir abruptamente la toma de la medicación. Tampoco existen Protocolos para que las personas continúen con sus tratamientos farmacológicos al egreso de la unidad", remarca el documento.

Por último, se destaca que no existen Protocolos para la prevención y abordaje de las urgencias en salud mental. Por su parte, el monitoreo realizado en septiembre de 2025 en las Unidades de Detención 21 y 22 de Cutral Co detectó problemas estructurales comunes, aunque en la 21 se destacó como aspecto positivo la realización de una feria socioproductiva mensual que vincula a las personas detenidas con la comunidad y la existencia de un protocolo para conductas suicidas, aunque sigue sin haber protocolos adecuados para urgencias de salud mental.

En la Unidad 22, en cambio, el monitoreo se vio gravemente afectado por la obstrucción del personal policial, que impidió entrevistas con las personas detenidas durante dos jornadas. La situación derivó en el traslado de un interno y en la presentación de una denuncia penal tras la intervención del organismo de revisión.

Recomendaciones para el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Salud

Finalmente, el informe firmado por Mariano Álvarez indicó una serie de recomendaciones dirigidas especialmente al Ministerio de Seguridad y de Salud, en tanto señala la necesidad de conformar un espacio de trabajo a la Dirección de Salud Mental "para el análisis y seguimiento de casos complejos en toda la provincia, espacio que fue sostenido de manera mensual, durante todo el año 2025 y ya se encuentra pautada la primera reunión para este año 2026".

Al Ministerio de Seguridad

Garantizar equipos interdisciplinarios de salud mental dentro de cada unidad de detención, con consultorios adecuados y mejoras edilicias necesarias.

Facilitar el ingreso y la participación de organizaciones sociales en las unidades.

Completar los equipos de salud mental para asegurar tratamientos y cuidados personalizados.

Incorporar más profesionales psiquiatras para las personas que reciben medicación psicofarmacológica.

Implementar otras medidas específicas según la realidad de cada unidad.

Al Ministerio de Salud (autoridad de aplicación de la Ley de Salud Mental)