Otro revuelo en Plottier: venció la tasa vial y crece la incertidumbre sobre el precio del combustible

El 18 de este mes finalizó la vigencia de la ordenanza que establecía una tasa vial del 4,5%. Mientras el Municipio busca renovarla, ya hay rechazos.

Venció la tasa vial y crece la incertidumbre sobre el precio del combustible en Plottier.

Un nuevo foco de conflicto se abrió en Plottier . El sábado pasado venció la ordenanza que había creado una tasa vial del 4,5% aplicada a los combustibles -una medida similar a la vigente en Neuquén capital y otras ciudades- y, desde entonces, crece la incertidumbre: ¿las estaciones de servicio deben seguir cobrándola o no?

La falta de definiciones generó dudas entre los vecinos y también movimientos en el sector. Según confiaron desde el Concejo Deliberante , al menos una estación de servicio ya habría bajado sus precios tras la caída de la tasa.

Cuando asumió el presidente Javier Milei hace dos años anunció que quitaría los subsidios al transporte público, muchas ciudades encontraron la forma de seguir manteniendo ese servicio a partir de un aporte proveniente de esa tasa que se le cobra a los automovilistas cada vez que cargan combustible .

Hace días que los concejales esperaban que ingresara el nuevo proyecto del Ejecutivo para extender en el tiempo esta tasa vial, pero hasta este jueves no había ingresado.

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Igualmente, la idea del Ejecutivo municipal es que esta tasa se renueve y se siga cobrando con el objetivo de continuar subsidiando al transporte público.

El intendente de Plottier, Luis Bertolini, confirmó a LM Neuquén que ya tiene listo el proyecto para renovar la tasa vial y que no alcanzó a presentarlo antes de la sesión de este jueves.

"La intención nuestra es poner a consideración del Concejo Deliberante esta extensión porque creemos que en todas las ciudades de la Confluencia los combustibles deben tener los mismos valores porque sino se genera un caos", afirmó.

Bertolini, aclaró que además de evitar un caos por diferencia de precios entre Neuquén y Plottier, esta tasa le permitió a la comuna "tener un servicio de transporte que fue creciendo y mejorando". "Creemos que es una herramienta útil y vamos a proponer que el Concejo deliberante lo sancione nuevamente", destacó.

Aniversario de Plottier - Bertolini (38) Claudio Espinoza

Por su parte, la presidenta del Concejo Deliberante, Malena Resa, informó que hasta este jueves a la tarde el proyecto de ordenanza para renovar la tasa vial en la ciudad no había ingresado.

Pero lo que quizás en otra ciudad es solo una renovación, para Plottier no parece ser tan fácil. En varios grupos de Whats App ya comenzó a circular un flyer en donde dicen "No a la renovación de la tasa vial en Plottier".

Incluso en ese afiche convocan a los vecinos a acercarse a firmar un escrito para exigir al Concejo Deliberante que no renueven esta tasa en donde ofrecen varias direcciones para hacerlo.

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"Ya le dijimos no a las fotomultas recaudatorias", concluye el afiche en referencia a la reciente suspensión de esa medida llevada adelante por el intendente Bertolini.

Qué dice la ordenanza

La ordenanza 4420 del 2024 declaró la emergencia vial y del transporte público en Plottier con el objeto de "generar y aplicar soluciones eficientes, oportunas y progresivas frente a la crisis económica y social actual".

En ese contexto fue que se creó la tasa de mantenimiento vial para los combustibles del 4,5% por litro y también para el gas natural comprimido (GNC) por cada metro cúbico también del 4,5%.

En la provincia la ciudad precursora de este tipo de iniciativa había sido la capital, que gobierna el intendente Mariano Gaido. Los concejales trataron un proyecto de ordenanza para suspender este cobro que no contó con los votos necesarios por lo que la actual ordenanza continuó vigente y las estaciones de servicio siguen cobrando la tasa.