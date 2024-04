Mariano Gaido a LMN "La tasa vial no tiene finalidad si mañana Nación nos devuelve los fondos"

La tasa vial , ese impuesto a los combustibles que se comenzó a cobrar en todo el país, para sostener el transporte público, aún no se aplica en la región. El intendente Mariano Gaido hará el anuncio del día que se implemente , junto con otras localidades que van por el mismo camino para evitar que el boleto urbano se dispare a más de 2200 pesos.

Mariano Gaido_Vaca Muerta_Insights.jpg Mariano Gaido habló sobre la Tasa Vial con LMN durante Vaca Muerta Insighs.

El intendente Gaido no había hablado del tema y fue consultado por LM Neuquén durante el evento Vaca Muerta Insights.

“Ha sido una decisión que absolutamente no queríamos ni queremos tomar. Nosotros queremos los fondos que nos corresponden a la ciudad de Neuquén”, sostuvo el jefe comunal, respecto a la quita del Fondo Compensador, el subsidio a las empresas de transporte para alivianar el precio del boleto.

Tasa vial: cuál será el precio por litro

De acuerdo a un precio testigo de la nafta súper (sin impuestos a valor neto), que ronda en los 489 pesos, el 4,5% por litro llevaría el valor a unos 511 pesos. Es decir, que lo que aporta la Tasa Vial de aumento es 22 pesos por litro de combustible.

El cálculo para el gasoil y las naftas Premium llevan ese monto a poco más de 30 pesos por litro. Pero todavía hay que esperar a que se autorice en toda la región los mismos valores.

“Todos saben que se está cobrando un Fondo Compensador, un impuesto en el combustible que el gobierno nacional lo cobra pero no lo distribuye por ley. Esa compensación ha sido la causa no querida que hemos decidido todos los intendentes no sólo de la región sino del país”, dijo Gaido.

Sostuvo que hubo muchas intendencias en todo el país que han acompañado la confección de esta tasas para suplir la deuda que tiene Nación con las ciudades.

“El día que nos devuelvan los recursos, si es mañana mismo la tasa vial no tiene ninguna finalidad de ser. Ahora lo que tenemos que decir es que es una decisión que se ha tomado a nivel regional, no querida pero que viene como consecuencia por los fondos que no envía Nación, que están por ley y que le corresponden a provincias y municipios”, concluyó.

Rechazo empresarial en 25 ciudades de Neuquén

En tanto que el rechazo a la tasa vial sigue cosechando sectores de la economía, esta vez, de las cámaras empresariales de la provincia de Neuquén en 25 localidades.

En la última reunión de la Federación de Entidades Empresarias de Neuquén (FEEN) rechazó el cobro del 4,5% en las estaciones de servicio, que tendrá un impacto en la población.

“Cuando entre en vigor, este tributo de pleno corte recaudatorio, provocará un incremento en el precio de los combustibles, lo que va a generar malestar entre los ciudadanos que ya enfrentan una situación económica difícil y ven reducido notablemente su poder adquisitivo, ya que dado el tipo de producto sobre el que se aplicaría afecta a todos los sectores de la economía, como variable de conformación de precios al consumidor”, dijeron las entidades.

“Algunas entidades ya han iniciado acciones de diversa índole en la búsqueda de una rectificación de esta decisión del gobierno local, en tanto aquellas instituciones cuyos Municipios aún no han debatido la puesta en marcha, se encuentran en alerta activa para evitar semejante distorsión", indicaron en el comunicado.

Y sostuvieron: "Finalmente, existen ya tasas e impuestos sobre los combustibles en otros órdenes, por lo que se encuentra en estudio la inviabilidad de su aplicación en base a la posible declaración de inconstitucionalidad y, sobre todo, por la falta flagrante al principio de “federalismo fiscal” que, entre otras cosas, determina la obligación de las jurisdicciones a concertar una política fiscal que sea en beneficio del común y no superponga o multiplique tributos de misma naturaleza”, sostuvieron.