La Cooperativa de Luz de Plottier retiró medidores a Vialidad Nacional por una deuda millonaria

La obligación de pago data del 2024 y asciende a 700 millones de pesos. Por ahora la falta de electricidad es solo en la sede de La Herradura.

La Cooperativa de Servicios Públicos de Plottier decidió este viernes retirar los medidores de luz en la base de Vialidad Nacional , ubicada sobre la Ruta 22 en el ingreso al barrio La Herradura , luego de reclamar durante meses el pago de una millonaria deuda que, según aseguraron, ya supera los 700 millones de pesos.

La medida fue confirmada a LM Neuquén por el presidente de la cooperativa, Facundo Gaitán , quien explicó que la entidad agotó todas las instancias administrativas y de reclamo antes de avanzar con el corte del suministro eléctrico.

“No pagan el servicio desde enero de 2024, desde que se hicieron cargo de la Ruta 22 , que en otras etapas estuvo bajo la órbita de Vialidad Provincial”, sostuvo Gaitán, visiblemente molesto por la falta de respuestas del organismo nacional.

La cooperativa de Plottier cortará el servicio de luz por mantenimiento. La cooperativa eléctrica de Plottier estará cerrada hasta el 17 de julio.

Según explicó, la situación se originó en medio de los reiterados cambios de jurisdicción sobre la denominada ex multitrocha de la Ruta 22, cuya administración pasó en distintos momentos por manos de Provincia, Nación e incluso el Municipio de Plottier. Esa transición, afirmó, generó complicaciones administrativas y terminó derivando en la falta de pago del servicio eléctrico.

“En abril de este año volvió a manos provinciales, pero Nación no paga la deuda acumulada. Tomamos esta decisión luego de enviar muchos mails y realizar reiterados reclamos sin obtener respuestas concretas”, detalló el presidente de la cooperativa eléctrica.

El presidente de la cooperativa indicó que el retiro de medidores se concretó únicamente en la sede de Vialidad ubicada en La Herradura, aunque advirtió que podrían avanzar con nuevas medidas si no obtienen una solución en el corto plazo.

¿Autovía Norte sin luz?

Entre las alternativas que evalúan se encuentra la posibilidad de interrumpir el suministro eléctrico de las luminarias instaladas sobre la Ruta 22, también conocida como ex Autovía Norte. Sin embargo, aclaró que por el momento decidieron no hacerlo para evitar poner en riesgo la seguridad vial de quienes transitan diariamente por ese sector.

“No queremos perjudicar a los automovilistas ni generar una situación peligrosa en la ruta, por eso todavía no avanzamos sobre las luminarias. Pero la deuda existe y necesitamos una respuesta urgente”, señaló.

Gaitán insistió en que antes de adoptar esta decisión intentaron resolver el conflicto por las vías habituales. “No atienden. Y cuando atienden, dicen que no pueden imputar la deuda o que el problema es administrativo. Pero el problema es de ellos, no nuestro. Nosotros seguimos pagando la energía y sosteniendo el servicio”, afirmó.

Autovía Norte- Rulo- Noche Omar Novoa

Desde la cooperativa remarcaron que el monto adeudado impacta directamente en las finanzas de la entidad, que debe afrontar los costos del servicio eléctrico mientras espera el pago de organismos estatales.

En ese contexto, Gaitán destacó que mantienen un diálogo distinto con la actual gestión municipal encabezada por la intendenta de Plottier, Malena Resa, y también con el gobierno provincial de Rolando Figueroa.

“Con Provincia y con el Municipio estamos trabajando en conjunto y hay diálogo. La situación con Nación es completamente diferente porque no tenemos respuestas”, concluyó el presidente de la cooperativa de Servicios Públicos de Plottier.