Neuquén prohibió a los limpiavidrios y definió multas millonarias

La ordenanza fue aprobada por mayoría este jueves por el Concejo Deliberante de Neuquén. Los automovilistas que acepten la actividad también serán sancionados.

El Concejo Deliberante de Neuquén aprobó este jueves la prohibición total de los limpiavidrios en la ciudad. La ordenanza, que fue aprobada por mayoría , impide la actividad de “trapitos” y lavacoches en semáforos y esquinas de la capital.

La iniciativa fue aprobada con 13 votos a favor sobre un total de 18, mientras que un concejal decidió abstenerse.

La medida, que se da en medio de un debate político y social, busca ordenar el espacio público y mejorar la seguridad vial.

Limpiavidrios - (1) Claudio Espinoza

Multas y sanciones

La nueva normativa prohíbe de manera explícita la actividad en la vía pública y habilita a inspectores municipales y a la policía a intervenir en los distintos puntos de Neuquén capital. Además, la ordenanza incorpora esta práctica al Código Contravencional, lo que permitirá aplicar controles más estrictos y sanciones concretas.

En ese sentido, se establecieron multas económicas que van desde los $17.520 hasta los $350.000 para quienes realicen estas tareas. Incluso, los automovilistas que acepten el servicio también podrán ser sancionados con multas que alcanzan los $262.800.

concejales prohibieron los trapitos

Votación dividida

La aprobación de la ordenanza no estuvo exenta de opiniones divididas. Por un lado, la presidenta del Concejo Deliberante, Claudia Argumero y los concejales Atilio Sguazzini Mazuel, María Victoria Fernández, Mariana Cofré, Santiago Galíndez (Movimiento Popular Neuquino), José Luis Artaza, Joaquín Eguía, Cintia Meriño (Fuerza Libertaria), Denisse Stillger (PRO), Ana Karina Rojo (Pluralistas), Laura Pérez (Comunidad Neuquinizate), Sergio Marino (Juntos Por la Vida) y Romina Miranda (Confluencia Neuquina), votaron a favor.

Por su parte, cuatro funcionarios tomaron la postura de votar en contra del proyecto. Estos fueron Valeria Todero (Coalición Cívica - ARI), Federico Sánchez (FIT Unidad), Julieta Katcoff (PTS - FIT Unidad) y Daniel Figueroa (Unión Por la Patria - NQN).

Además, el concejal por La Libertad Avanza, Nicolás Montero, se abstuvo.

limpiavidrios agresión tenedor

Las voces a favor y en contra

El tratamiento del proyecto generó un intenso debate dentro del recinto. La concejala Julieta Katcoff advirtió que “esta medida no resuelve el problema de fondo” y sostuvo que se trata de una respuesta a una problemática social más profunda vinculada a la pobreza y la exclusión.

En la misma línea, planteó que la ordenanza podría implicar “convertir la pobreza en una falta”, sin abordar las causas estructurales que llevan a muchas personas a trabajar en la calle.

Por otro lado, desde los bloques que acompañaron la iniciativa defendieron la necesidad de avanzar sobre lo que consideraron un “problema creciente de convivencia y seguridad” en la ciudad. El concejal José Luis Artaza calificó la situación como un “inconveniente importante” y respaldó la decisión de avanzar con la prohibición para “ordenar la ciudad”.

Abordaje integral

Más allá de la prohibición, desde el propio Concejo reconocieron que la problemática tiene un trasfondo social complejo. Según relevamientos oficiales, la actividad creció de manera sostenida desde la pandemia y se replica en distintas ciudades del país.

En ese marco, se informó que se implementará un abordaje integral para las personas que actualmente realizan estas tareas, que incluirá capacitaciones laborales, programas de inclusión social y asistencia en salud mental y adicciones.

Además, se indicó que el 70% de las personas censadas no son oriundas de Neuquén por lo que se trabajará en la revinculación con sus lugares de origen.

Limpiavidrios - (5) Claudio Espinoza

Desde el Ejecutivo municipal señalaron que el objetivo principal es mejorar la circulación, reducir riesgos viales y evitar situaciones de conflicto en la vía pública, como hostigamiento o acoso denunciado por vecinos.

Al mismo tiempo, la medida intenta dar una respuesta a un reclamo creciente de la comunidad, en un contexto donde la presencia de limpiavidrios en esquinas y semáforos había generado preocupación.