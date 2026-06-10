La niebla volvió a cubrir Neuquén y piden manejar con mucha precaución: qué pasa con los vuelos

La visibilidad se redujo en distintos sectores de la ciudad, especialmente en las zonas altas. Recomiendan circular despacio y evitar maniobras bruscas.

Neuquén amaneció cubierta por bancos de niebla que complican la circulación y también afectan la actividad aérea. La visibilidad reducida se siente con más fuerza en los sectores altos de la ciudad, mientras que en el aeropuerto ya se registran demoras en los vuelos y desvíos de servicios de JetSmart hacia Bariloche.

Desde las primeras horas de este miércoles, quienes salieron a trabajar, llevar chicos a la escuela o trasladarse por distintos puntos de la capital se encontraron con una mañana más lenta de lo habitual. En algunas zonas, la neblina dificulta ver con claridad a pocos metros, por lo que se pidió transitar con precaución.

La niebla se concentra principalmente en las zonas elevadas de Neuquén , donde la visibilidad puede cambiar en pocos metros y sorprender a automovilistas, motociclistas, ciclistas y peatones.

En este contexto, la recomendación es manejar despacio, mantener distancia con el vehículo de adelante y evitar maniobras bruscas. También se pidió prestar especial atención en esquinas, rotondas, accesos y avenidas con mayor circulación.

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Demoras en el aeropuerto y vuelos desviados

La neblina no solo impacta en las calles. Durante la mañana de este miércoles también se registran demoras en los vuelos que debían operar desde y hacia Neuquén.

Además, algunos servicios de JetSmart están siendo desviados hacia Bariloche debido a las condiciones de visibilidad. Por este motivo, se recomienda a los pasajeros consultar el estado de sus vuelos antes de trasladarse al aeropuerto.

Qué tener en cuenta para circular

Ante la presencia de bancos de niebla, la recomendación principal es reducir la velocidad de manera gradual y no frenar de golpe. También se deben encender las luces bajas y, si el vehículo cuenta con ellas, las luces antiniebla.

No se aconseja utilizar las luces altas, ya que pueden reflejarse en la niebla y empeorar la visión. Además, es importante mantener limpio el parabrisas y usar el desempañador para evitar que los vidrios se empañen.

Si la niebla es muy espesa, lo mejor es esperar. Cuando la visibilidad es muy baja, lo más seguro es evitar avanzar si no están dadas las condiciones. En caso de necesitar detenerse, se debe buscar un lugar seguro, salir del sector de circulación y encender las balizas.

La advertencia central es no detenerse sobre la calzada ni en lugares poco visibles, ya que otros conductores podrían no advertir el vehículo a tiempo.

Niebla 2

Una mañana para moverse con paciencia

El miércoles comenzó con una circulación más lenta en Neuquén por la presencia de bancos de niebla. Mientras persistan estas condiciones, especialmente en los sectores altos, la recomendación es salir con tiempo, manejar con atención y consultar el estado de los vuelos si se debe viajar.

La situación genera preocupación entre los pasajeros que tenían previsto viajar durante la mañana, ya que las condiciones pueden modificar los horarios de salida y llegada con poca anticipación. Por eso, además de consultar con la aerolínea, se recomienda revisar los canales oficiales del aeropuerto y evitar trasladarse hasta la terminal sin confirmar previamente el estado del vuelo.