Creció la cantidad de pasajeros en el aeropuerto de Neuquén

Se dio una suba tanto en cabotaje como en el total de usuarios transportados. La nueva conexión con Santiago de Chile se suma al esquema de este crecimiento.

El aeropuerto Presidente Perón de Neuquén registró en marzo de 2026 un total de 119.327 pasajeros , lo que representa un crecimiento interanual del 9% en comparación con el mismo mes de 2025. De ese total, 118.997 correspondieron a vuelos de cabotaje, con una suba del 8%, mientras que el movimiento internacional completó la cifra global. Durante el mes se contabilizaron 1.103 movimientos aéreos y la terminal se ubicó en el décimo lugar a nivel nacional en volumen de pasajeros.

En el acumulado del primer trimestre del año, el aeropuerto neuquino alcanzó los 304 mil pasajeros, lo que implica un crecimiento del 5% respecto del mismo período de 2025 y consolida la tendencia positiva en la conectividad aérea de la provincia.

Entre las novedades del período se destaca la incorporación de la ruta Neuquén-Santiago de Chile , operada por LATAM Airlines. La conexión comenzó a operar con frecuencias los domingos, martes, jueves y viernes, y en sus primeras diez operaciones registradas promedió 80,5 pasajeros en arribos y 88,2 en partidas, sobre una capacidad de 162 plazas por vuelo. Esto se traduce en niveles de ocupación del 46,3% en los vuelos entrantes y del 50,7% en los salientes.

El movimiento del aeropuerto Presidente Perón crece a partir del aumento en la cantidad de vuelos. Sebastian Fariña Petersen

Licitación para un nuevo concesionario

El contrato de la actual concesionaria del aeropuerto neuquino es hasta el 23 de octubre y el año pasado había una idea de prorrogarlo. Sin embargo, ese plan no prosperó y se están armando los pliegos licitatorios.

El subsecretario de Turismo, Sergio Sciacchitano, indicó días atrás que la nueva concesión será licitada entre octubre y noviembre de este año, en un proceso que será “público, transparente y participativo”. Llega esta definición en el marco de un fuerte crecimiento del movimiento aéreo en la región y con la actual concesión de Aeropuertos del Neuquén SA (ANSA) transitando su tramo final.

Infraestructura

El funcionario indicó que el objetivo central es adaptar la infraestructura a la demanda actual, que viene en alza tanto en vuelos como en cantidad de pasajeros, debido a que Neuquén se consolidó como un destino turístico, y con vuelos de negocios relacionados con Vaca Muerta. “Hoy el aeropuerto requiere otra infraestructura, otros servicios. Es uno de los que más ha crecido a nivel nacional”, subrayó.

El nuevo esquema de concesión contempla una transformación integral del aeropuerto, con mejoras en infraestructura general, ampliaciones edilicias, servicios complementarios y capacidad operativa. “Estamos trabajando en el pliego para definir los requerimientos que necesita hoy el aeropuerto, en mejoras, ampliaciones y servicios”, explicó Sciacchitano.

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Chapelco

Por su parte, el aeropuerto Aviador Carlos Campos, que presta servicio a San Martín de los Andes y la región de Chapelco, registró en marzo de 2026 un total de 24.029 pasajeros, de los cuales 23.982 correspondieron a cabotaje. La cifra representa una caída del 4% interanual.

En el período enero-marzo, Chapelco acumuló 92 mil pasajeros, lo que implica una disminución del 10% en comparación con el mismo tramo del año anterior, en un contexto de variación en la demanda de los destinos turísticos de la región.

El aeropuerto viene de ser modernizado, ya que a principios de este mes el gobernador Rolando Figueroa inauguró la obra de remodelación y ampliación del sector de partidas.