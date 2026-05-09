Los tremendos elogios de la Fórmula 1 a Franco Colapinto: de "héroe deportivo" a la comparación con Ayrton Senna

La competición, a través de la nota de un autor, puso el foco en el extraordinario rendimiento del oriundo de Pilar.

La Fórmula 1 le otorgó a Franco Colapinto el reconocimiento más significativo de su trayectoria hasta el momento, posicionándolo como la gran promesa del automovilismo mundial. En un artículo publicado en la web oficial de la categoría, el prestigioso periodista David Tremayne calificó al piloto de Pilar como el "nuevo héroe deportivo" de Argentina. El análisis fue tan profundo que incluso comparó su carisma y velocidad con el legendario Ayrton Senna en sus inicios.

“Guapo. Elegante. Sin duda rápido. Otro joven argentino con prisa , y con un aire que recuerda al joven Ayrton”, escribió Tremayne en el portal oficial de la F1. Estas palabras resonaron con fuerza en el paddock, situando al actual corredor de Alpine en un nivel de expectativa que el país no experimentaba desde la época de Carlos Reutemann . El especialista destacó que el joven de 22 años logró recuperar esa "chispa" necesaria para brillar.

FRANCO Y LEO: Colapinto se dio el gusto de conocer a Messi y encima en un paddock de Fórmula 1. ¿De qué habrán hablado? pic.twitter.com/JOtOJNwW9E

El artículo también hace un recorrido histórico, mencionando a figuras como Juan Manuel Fangio y José Froilán González, para contrastarlos con los pilotos que no lograron afianzarse en las décadas posteriores. Según la visión de Tremayne, el bonaerense es el primer representante de "primer nivel" que surge de nuestro país en más de cuarenta años. “Las esperanzas inevitablemente se convierten en expectativas, que pueden ser difíciles de cumplir”, advirtió el autor sobre la presión mediática actual.

Un punto clave del reconocimiento fue el impacto social que generó el reciente Road Show en Buenos Aires, donde más de 600.000 personas se reunieron para ver al piloto. Esta demostración de fervor popular reafirmó que el entusiasmo por la máxima categoría está más vivo que nunca en Sudamérica. “En todo momento quedó patente que la pasión del país por este deporte sigue tan viva como siempre”, destacó el periodista tras el éxito masivo del evento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2051054269432820146&partner=&hide_thread=false ÚLTIMO MOMENTO - ¡¡PUESTO 7 PARA FRANCO COLAPINTO EN MIAMI!!



Leclerc recibió una sanción de 20 segundos tras la carrera y el argentino sube una posición (suma 6 puntos para Alpine)



¡ES EL MEJOR PUESTO DE SU CARRERA EN FÓRMULA 1! pic.twitter.com/UpKC4KzlM1 — SportsCenter (@SC_ESPN) May 3, 2026

La Fórmula 1 dio esperanzas sobre un posible regreso de la categoría a Argentina

Finalmente, Tremayne planteó un escenario esperanzador que incluye la posibilidad del regreso del Gran Premio de Argentina al calendario oficial en un futuro cercano. El desempeño de Colapinto en pistas como Miami fue fundamental para que los ojos del mundo vuelvan a posarse sobre Buenos Aires como una sede potencial. “Es fácil entender por qué alguien podría apostar por el regreso de un Gran Premio de Argentina ”, concluyó el histórico cronista de la categoría.