Volcó: el brutal accidente de Gasly, compañero de Colapinto, con Liam Lawson en Miami

El francés de Alpine colisionó con el piloto de Racing Bulls y dio un trompo en el aire que dejó una de las imágenes más fuertes del fin de semana.

El piloto francés Pierre Gasly , compañero de Franco Colapinto en Alpine , protagonizó un fuerte vuelco durante el Gran Premio de Miami de Fórmula 1 , en una carrera que ya venía condicionada por la amenaza de lluvia y tormentas eléctricas.

El incidente generó preocupación inmediata en el circuito estadounidense, ya que el Alpine de Gasly terminó dado vuelta tras perder el control en una de las primeras vueltas de la competencia, tras un toque de Liam Lawson . La imagen impactó de lleno en el paddock y obligó a seguir con atención el estado físico del piloto francés.

Gasly había largado desde la zona de puntos, beneficiado por la sanción a Isack Hadjar, que fue descalificado de la clasificación por una irregularidad técnica en su Red Bull. Con esa modificación, el francés avanzó al noveno lugar de partida, justo por detrás de Colapinto.

El accidente se dio en un fin de semana complejo para el piloto de Alpine, que ya había manifestado molestias con el rendimiento de su auto y problemas de tracción durante la actividad previa en Miami.

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Both Pierre and Liam Lawson were OK after this collision in Miami #F1 #MiamiGP pic.twitter.com/8b4bfSaJLU — Formula 1 (@F1) May 3, 2026

El Gran Premio de Miami también había sido reprogramado por la organización debido al riesgo de tormentas en la zona del Hard Rock Stadium, un factor que agregó incertidumbre a una carrera especial para el deporte argentino por la presencia de Colapinto, quien largó desde la cuarta fila con el otro Alpine.

A la espera del parte oficial de Alpine y de la FIA, el vuelco de Gasly quedó como una de las imágenes más fuertes del fin de semana en Miami. El mismo piloto declaró que fue el accidente más fuerte que sufrió en lo que va de su carrera en la Fórmula 1.

Luego de abandonar, Liam Lawson también ofreció unas disculpas para el francés. El piloto de Racing Bulls explicó que la colisión no fue intencional, sino que se produjo por una falla en su caja de cambios.

Messi y Colapinto, juntos en el paddock de Miami

El astro argentino Lionel Messi revolucionó este domingo el paddock del Gran Premio de Miami de Fórmula 1, donde estará presente para seguir la carrera principal que tendrá como protagonista a Franco Colapinto.

El capitán de la Selección argentina llegó al Autódromo Internacional de Miami junto a su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus tres hijos, en una jornada especial para el deporte argentino por la presencia del piloto de Alpine en la máxima categoría.

La visita de Messi se da apenas unos días después del encuentro que mantuvo con Colapinto en el predio de entrenamiento del Inter Miami, donde también estuvo Rodrigo De Paul. Allí, el piloto argentino cumplió uno de sus grandes deseos y se fotografió con el campeón del mundo.

messi colapinto 4

Colapinto afrontará la carrera principal con buenas expectativas, ya que largará desde la octava posición con su Alpine, en una fecha que puede verse afectada por el clima y que fue reprogramada por la amenaza de tormentas eléctricas en Miami.

La presencia de Messi le agregó un condimento especial a una competencia que ya tenía fuerte atención en la Argentina por el rendimiento de Colapinto, quien buscará meterse en zona de puntos y cerrar un fin de semana de alto impacto en Estados Unidos.