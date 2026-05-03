Deportivo Rincón no puede con San Martín de Mendoza
Tras dos derrota seguidas, el León recibe a San Martín de Mendoza por la séptima fecha del Federal A.
Al cabo del primer tiempo, Deportivo Rincón iguala de local con San Martín de Mendoza cero a cero. Por la fecha 7 del Federal A, el equipo neuquino busca la recuperación luego de sufrir dos derrotas consecutivas.
Los dirigidos por Pablo Castro tuvieron más y mejores opciones que su rival en la primera etapa. La primera fue de Cristian Cangá, con un cabezazo que se fue por arriba del travesaño.
Después, el arquero Rodríguez ahogó el grito de Ezequiel Ávila con una doble tapada clave e inmediatamente después el remate de Facundo Miguel pegó en el travesaño.
La más clara de la visita fue para Juan Manuel Mazzolo al travesaño
Llegando a los 35', hubo una buena jugada entre Valbuena y Miguel, pero el arquero le tapó el mano a mano a Cristóbal.
En la última de la primera parte, Rodrigo Montes tiró el centro para Axel Oyola, pero Rodríguez tuvo otra aparición espectacular con una volada para evitar el primero.
SÍNTESIS
Deportivo Rincón: Alejandro Sánchez; Cristóbal Valbuena, Rodrigo Herrera, Carlos Esteves y Ezequiel Ávila; Facundo Miguel, Rodrigo Montes, Daniel Carrasco, Axel Oyola; Matías Domínguez y Cristian Cangá. DT: Pablo Castro.
San Martín de Mendoza: Leonardo Rodríguez; Lucas Más, Matías Contreras, Nahuel Bernabé, Mateo Zapata; Enzo Tejada, Facundo Britos, José Almeida, Ricardo Hebesperger; Agustín Ferro y Juan Manuel Mazzolo. DT: Christian Corrales.
Cambios: ST 14 Cristian Estigarribia y Jorge Rossi por Miguel y Domínguez (DR) y Emanuel Décimo y Rafael Ferro por Almeida y Hebesperger (SM), 18 Ricardo Dichiara y Diego González por A. Ferro y Tejada (SM), 28 Julio Jair Blanco por Montes (DR)
Árbitro: Fernando Rekers
Cancha: Elías Moisés Gómez
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