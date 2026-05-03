Deportivo Rincón no puede con San Martín de Mendoza

Tras dos derrota seguidas, el León recibe a San Martín de Mendoza por la séptima fecha del Federal A.

Al cabo del primer tiempo, Deportivo Rincón iguala de local con San Martín de Mendoza cero a cero. Por la fecha 7 del Federal A, el equipo neuquino busca la recuperación luego de sufrir dos derrotas consecutivas.

Los dirigidos por Pablo Castro tuvieron más y mejores opciones que su rival en la primera etapa. La primera fue de Cristian Cangá , con un cabezazo que se fue por arriba del travesaño.

Después, el arquero Rodríguez ahogó el grito de Ezequiel Ávila con una doble tapada clave e inmediatamente después el remate de Facundo Miguel pegó en el travesaño.

La más clara de la visita fue para Juan Manuel Mazzolo al travesaño

Llegando a los 35', hubo una buena jugada entre Valbuena y Miguel, pero el arquero le tapó el mano a mano a Cristóbal.

En la última de la primera parte, Rodrigo Montes tiró el centro para Axel Oyola, pero Rodríguez tuvo otra aparición espectacular con una volada para evitar el primero.

SÍNTESIS

Deportivo Rincón: Alejandro Sánchez; Cristóbal Valbuena, Rodrigo Herrera, Carlos Esteves y Ezequiel Ávila; Facundo Miguel, Rodrigo Montes, Daniel Carrasco, Axel Oyola; Matías Domínguez y Cristian Cangá. DT: Pablo Castro.

San Martín de Mendoza: Leonardo Rodríguez; Lucas Más, Matías Contreras, Nahuel Bernabé, Mateo Zapata; Enzo Tejada, Facundo Britos, José Almeida, Ricardo Hebesperger; Agustín Ferro y Juan Manuel Mazzolo. DT: Christian Corrales.

Cambios: ST 14 Cristian Estigarribia y Jorge Rossi por Miguel y Domínguez (DR) y Emanuel Décimo y Rafael Ferro por Almeida y Hebesperger (SM), 18 Ricardo Dichiara y Diego González por A. Ferro y Tejada (SM), 28 Julio Jair Blanco por Montes (DR)

Árbitro: Fernando Rekers

Cancha: Elías Moisés Gómez