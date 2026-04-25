Deportivo Rincón busca recuperarse en Córdoba por el Federal A

El conjunto neuquino se enfrentará a Atenas en Río Cuarto, luego de la derrota ante Cipo. Los cordobeses vienen de ganar de visitante.

El León del norte neuquino cumplirá con la sexta fecha del Federal A lejos de casa y enfrentará a Atenas en Río Cuarto . Deportivo Rincón buscará reponerse de la caída ante Cipo y va por su primera victoria en condición de visitante. Los Albos, por su parte, vienen de ganarle a Costa Brava en La Pampa .

El duelo, en el estadio 9 de Julio, será el último del domingo por la zona 3. El inicio será a partir de las 19, con el arbitraje de Luis Martínez. El oriundo de San Rafael estará acompañado por Fernando Muñoz y Jorge Cabrera como asistentes, mientras que Rodrigo Jara será el cuarto árbitro.

El Deportivo Rincón se trasladó a Córdoba con un solo objetivo: volver a sumar de a tres luego de la dura derrota en el Moisés Gómez el último fin de semana. Hasta el momento no había perdido puntos y el 2 a 1 frente a Cipolletti desordenó las cuentas. Ahora el León va por la primera victoria en condición de visitante.

deportivo rincón juventud unida formación

Lejos de Neuquén, el Depo consiguió buenos puntos: empató 2 a 2 en Mendoza ante FADEP y luego rescató otro punto ante Juventud, el puntero, en San Luis. Con estos números, el León está sexto con cinco unidades, a dos de su próximo rival.

Así llegan Deportivo Rincón y Atenas de Río Cuarto

Tras un sábado complicado, Pablo Castro afrontó la semana con análisis y tuvo que meter mano en la lista de convocados por lesiones. Juan Albertinazzi se perderá su segundo partido consecutivo, mientras que Héctor Rueda, tampoco presente ante Cipo, estará lejos de las canchas por un desgarro. Bruno Di Bello, que integró el banco de suplentes la fecha pasada, tampoco subió al micro y esto obligó al entrenador a volver a poner en el plantel del Federal A a Carlos Esteves y Ariel Páez.

Atenas, por su parte, está tercero en la tabla con siete puntos y viene de ganar por la mínima en General Pico ante Costa Brava. En Río Cuarto, logró una victoria por 3 a 1 en la apertura del certamen ante Cipolletti y empató sin goles ante Huracán las Heras la fecha pasada. Como es habitual, el partido del Deportivo Rincón tendrá la transmisión de La Primera AM550.