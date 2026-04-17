Deportivo Rincón y Cipo chocan por el Federal A: cómo llega cada uno

El duelo por la quinta fecha tiene en juego, además del historial, la punta del grupo. Ambos vienen de empatar la última fecha.

La quinta fecha del Federal A tendrá el partido más interesante para la zona. En Rincón de los Sauces el Deportivo Rincón recibe a Cipo en un duelo que siempre mantiene con expectativas a neuquinos y rionegrinos. El duelo será el único adelantado de la zona 3 y se disputará el sábado a las 16.

El renovado estadio Elías Moisés Gómez será el escenario del encuentro que tendrá como árbitro principal a Fernando Omar Marcos. El bahiense contará con la asistencia de Emiliano Bustos y Felipe Zonco, mientras que Diego Álvarez será el cuarto árbitro.

Será la tercera vez que Marcos dirigirá un duelo entre el León y el Capataz. En 2024, cuando ascendió el conjunto neuquino, el juez de Bahía Blanca arbitró la cuarta fecha en la Ciudad Deportiva donde el León se quedó con la victoria por la mínima. Más tarde, en la Visera por la fecha 13, los tres puntos quedaron también para el Albinegro tras una victoria por 1 a 0.

deportivo rinco cipo cero a cero.jpg Deportivo Rincón y Cipolletti repartieron puntos cuando se enfrentaron por la cuarta fecha de la Reválida. Foto: prensa Rincón

La última vez que arbitró al Deportivo Rincón fue el 10 de octubre del 2025 en el partido de vuelta, por los dieciseisavos de final ante Sportivo Las Parejas. En la Ciudad Deportiva, el Depo goleó 5 a 0 a los santafecinos. En el caso del Capataz, la última vez fue el 4 de mayo en la octava fecha de la fase regular de la temporada pasada en Rawson. Allí Cipo se quedó con la victoria con un gol de Santiago Jara.

El duelo del sábado no solo tiene en juego el historial, sino que aquel que se quede con los tres puntos se convertirá en el líder del grupo. Los neuquinos están terceros con cinco puntos detrás de Juventud y Costa Brava, que suman seis. El Albinegro, por su parte, está quinto también con cinco unidades. Ambos vienen de empatar en la jornada pasada: Cipo no se sacó ventajas con Costa Brava y empató 1 a 1, mientras que el Depo igualó 0 a 0 en su visita a Juventud Unida de San Luis.

Así llegan Deportivo Rincón y Cipo

En cuanto a bajas, Pablo Castro tiene a dos jugadores entre algodones. El histórico Hety Rueda no está al ciento por ciento y se resintió de una lesión muscular en un partido por LIFUNE, por lo que parece estar lejos de la convocatoria. Por otro lado, Juan Albertinazi no terminó la práctica del jueves por una molestia en el gemelo.

Por otro lado, Fabián Enríquez no contará con Víctor Manchafico y Brando Obregón que vieron la tarjeta roja el último domingo. En cuanto a los lesionados, Andrés Almirón tiene algunas dolencias y está en duda su presencia. Nicolás Peralta y Gonzalo Lucero corrieron a la par del equipo y serán evaluados hasta antes del viaje.

deportivo rincon rueda vs cipo.jpg

La última vez que se enfrentaron en Rincón de los Sauces fue en la cuarta fecha de la Fase Campeonato. Allí el Depo se quedó con la victoria en la última jugada del partido, con un gol de Germán Cervera.

Esta será la séptima vez que se enfrentarán. De los duelos anteriores, el León se quedó con tres en condición de local, dos ganó Cipo en la Visera y hubo un empate también en terreno neuquino.

El enfrentamiento tendrá la transmisión radial de FM Master 105.5, LU19 y AM 550. Canal 10 por su parte llevará las imágenes y los relatos a través de YouTube y la señal de cable.