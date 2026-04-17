Quién era el hombre que murió en un yacimiento petrolero

El trabajador fue hallado sin vida este viernes por la mañana y conmocionó a la provincia.

Se conoció la identidad del hombre hallado muerto en un yacimiento.

La provincia de Neuquén continúa conmocionada, luego del hallazgo de un hombre sin vida en un yacimiento petrolero . El triste hecho ocurrió este viernes por la mañana, a unos 30 kilómetros de la ciudad de Añelo.

La investigación por el caso se encuentra bajo un total hermetismo y quedó a cargo de la Fiscalía de Cutral Co , que sigue los protocolos correspondientes para determinar las causales del deceso.

De acuerdo a la información recabada hasta el momento, el fallecimiento ocurrió en un campamento del yacimiento La Calera . En este lugar, el hombre prestaba servicios a la empresa tercerizada Transbox .

Desde la misma, confirmaron el hecho a LM Neuquén. Cabe recordar que la empresa brinda servicios a campamentos de la empresa y fue contratada por la compañía de exploración y producción de hidrocarburos Pluspetrol.

La Calera ya tiene una gran producción de gas y de petróleo. La Calera ya tiene una gran producción de gas y de petróleo.

¿Quién es el trabajador muerto en Calera?

Esta mañana, Pluspetrol confirmó que el triste suceso fue constatado por los compañeros de trabajo del hombre, empleado de Transbox, que abarcaba las tareas de mantenimiento y catering para los trabajadores petroleros.

Él mismo no se había presentado en su horario de trabajo y por este motivo fueron a buscarlo a su habitación dentro del predio. Al llegar al módulo, lo encontraron muerto.

Fuentes oficiales confirmaron a este medio que el hombre fue identificado como José Petit y tenía 51 años. Al momento de ser encontrado, llevaba varias horas sin vida.

Además, desde Pluspetrol, operadora de La Calera, aseguraron que, al tomar conocimiento de la situación, dieron inicio a los protocolos y se presentó el médico del yacimiento que constató la muerte presuntamente relacionada con un evento cardiovascular.

Según trascendió, el hecho tomó por sorpresa al resto de los empleados de Transbox dado que la noche anterior habían compartido un partido de fútbol.

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Dolor en la comunidad petrolera

En redes sociales, compañeros de trabajo de Petit expresaron su dolor con distintas publicaciones. Mientras tanto, la Fiscalía solicitó la realización de la autopsia para determinar las causas del triste fallecimiento.

Se espera que los resultados se conozcan durante el fin de semana.