Un hombre murió en un yacimiento petrolero: qué se sabe del hecho

El hallazgo de un trabajador muerto se produjo este viernes por la mañana. En el caso interviene la Fiscalía de Cutral Co.

Este viernes un hombre fue hallado muerto en un yacimiento petrolero situado aproximadamente a 30 km de la ciudad de Añelo , una zona clave para el desarrollo de shale gas. El caso se encuentra bajo investigación de la Fiscalía de Cutral Co quien sigue los protocolos correspondientes para determinar las causales del deceso.

La muerte ocurrió en el campamento del yacimiento La Calera, en el corazón de la formación no convencional Vaca Muerta. Allí el hombre prestaba servicios a Transbox.

La empresa de servicios a campamentos de la industria petrolera contratada por Pluspetrol , operadora de La Calera, con YPF como socio estratégico, confirmaron el hecho a LM Neuquén e informaron que la Policía de la provincia continúa realizando tareas en el lugar.

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Qué se sabe de la muerte de un trabajador en el yacimiento La Calera

De acuerdo a la información de Pluspetrol, el lamentable hecho fue constatado por compañeros de trabajo del hombre, empleado de Transbox que abarcaba tareas de mantenimiento y catering para los trabajadores petroleros.

Teniendo en cuenta que este viernes por la mañana no se presentó en su horario de trabajo, -y era un empleado puntual-, lo fueron a buscar a su habitación donde lo encontraron muerto.

Según trascendió, el hecho tomó por sorpresa al resto de los empleados de Transbox dado que la noche anterior habían compartido un partido de fútbol.

Desde Pluspetrol, la operadora de La Calera aseguraron que al tomar conocimiento de la situación dieron inicio a los protocolos y se presentó el medico del yacimiento que constató la muerte presuntamente relacionada a un evento cardiovascular. De momento no dieron información respecto a su identidad.

De esta manera dieron intervención a las autoridades policiales quienes realizaron tareas correspondientes. Desde Transbox, indicaron a este medio que actualmente continúa trabajando la Policía y aguardan los pasos a seguir.