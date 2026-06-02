Clínicas y sanatorios de la Patagonia suspenden las consultas de guardia para afiliados de PAMI

La medida comenzó a regir en Neuquén, Río Negro, Chubut y La Pampa. Los prestadores mantendrán la atención únicamente en casos de emergencia.

La suspensión de atención de guardias comenzó a regir en Neuquén, Río Negro, Chubut y La Pampa.

Las clínicas y sanatorios de Neuquén, Río Negro, Chubut y La Pampa anunciaron la suspensión de las consultas de guardia para afiliados de PAMI debido al prolongado conflicto que mantienen con la obra social nacional por el atraso en los valores de las prestaciones.

La decisión comenzó a regir este martes y fue comunicada formalmente al director ejecutivo del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), Esteban Leguízamo. No obstante, los prestadores aclararon que continuarán brindando asistencia en situaciones de emergencia por razones de responsabilidad médico-legal.

Desde el sector privado de salud explicaron que la medida es consecuencia de varios meses de negociaciones sin resultados concretos y de una situación económica que consideran crítica para la continuidad de los servicios.

Reclaman una pérdida del 75% en los aranceles

En la nota enviada a las autoridades de PAMI, las clínicas señalaron que los valores que perciben por las prestaciones sufrieron una pérdida real cercana al 75% durante los últimos dos años y medio, situación que, según sostienen, fue reconocida por la propia obra social.

Los prestadores advirtieron que, en esas condiciones, resulta imposible sostener una atención segura y de calidad, mantener el recurso humano necesario, afrontar inversiones en infraestructura y tecnología médica, así como cumplir con las obligaciones impositivas y con los proveedores.

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Además, indicaron que realizaron numerosas gestiones para alcanzar acuerdos parciales y progresivos que permitieran recomponer los ingresos, aunque aseguraron que no obtuvieron respuestas satisfactorias por parte del organismo nacional.

También cuestionan los cupos y la falta de insumos

Las entidades privadas señalaron que la suspensión de las consultas de guardia se suma a otras restricciones que ya afectan la atención de afiliados de PAMI. Entre ellas mencionaron la imposibilidad de realizar determinadas cirugías debido al elevado costo de materiales e insumos que no pueden ser cubiertos con los valores vigentes.

A ello agregaron los cupos establecidos por el propio instituto para algunas prestaciones ambulatorias, que, según denunciaron, dejan sin cobertura a numerosos afiliados durante los primeros días de cada mes y generan una demanda contenida con consecuencias difíciles de prever.

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"Hemos dado sobradas muestras de predisposición y esfuerzo por encontrar soluciones, pero no hemos tenido, lamentablemente, la misma respuesta por parte de vuestro Instituto", expresaron los prestadores en el documento.

Adhesión a la medida

La suspensión cuenta con el respaldo de centros de salud de las cuatro provincias patagónicas.

Las instituciones reiteraron que continuarán atendiendo las emergencias, pero advirtieron que la atención habitual de guardia para afiliados de PAMI se verá afectada en toda la región hasta que exista una respuesta que permita encauzar el conflicto.