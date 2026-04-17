Se abre la licitación de 56 dúplex en la ciudad de Neuquén: dónde se construirán

Las viviendas se ubicarán en el noroeste de la capital provincial y forman parte del plan Neuquén Habita.

El Gobierno de la Provincia, a través del ministerio de Infraestructura y la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable ( ADUS ), llamó a licitación para la construcción de 56 unidades habitacionales tipo dúplex en barrio Cuenca XV intermedia de la ciudad de Neuquén.

Las obras son parte del plan Neuquén Habita , una política integral que impulsa la Provincia para dar respuesta a la demanda habitacional mediante la ejecución de viviendas, infraestructura y desarrollo urbano en distintas localidades.

En esta oportunidad, la iniciativa permitirá ampliar el acceso a soluciones habitacionales en uno de los sectores de mayor crecimiento de la capital provincial, fortalecer el desarrollo urbano y mejorar la calidad de vida de las familias neuquinas.

El proyecto contempla la construcción integral de 56 dúplex de 66,18 metros cuadrados, junto con la ejecución de las conexiones domiciliarias a las redes de agua potable, cloacas y electricidad, además de la provisión de gabinetes para gas envasado.

Neuquen Habita Cuenca XV

El presupuesto oficial es de 5.947.103.121 pesos y las obras se ejecutarán bajo el sistema de ajuste alzado por precio global.

La recepción de ofertas se realizará hasta las 10 del 20 de mayo en la sede de la ADUS, mientras que la apertura de sobres tendrá lugar ese mismo día, a las 12, en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno.

Las personas interesadas podrán acceder al pliego de manera gratuita mediante solicitud por correo electrónico o a través del sitio web oficial, garantizando la transparencia y accesibilidad del proceso.

Con la construcción de estas viviendas, se alcanzará un total de 324 nuevos hogares ejecutados en el sector oeste de la ciudad, consolidando el desarrollo urbano del área y ampliando el acceso a soluciones habitacionales para más familias neuquinas.

De qué se trata Neuquén Habita

El programa que impulsa el Gobierno provincial incluye la construcción de viviendas y el desarrollo de lotes con servicios y mensuras, entre otros proyectos. Prevé el desarrollo de 20.000 soluciones en dos años en toda la provincia, una inversión de 450 millones de dólares y el trabajo conjunto con municipios, comisiones de fomento, mutuales y sindicatos.

Desde el gobierno detallaron que "Neuquén Habita busca garantizar acceso a la tierra y a la vivienda, promover desarrollos planificados y acompañar el crecimiento poblacional con infraestructura adecuada en cada rincón del territorio".

Neuquen Habita (5)

En la ciudad capital, “Neuquén Habita” tiene en marcha o a punto de iniciarse 10.473 soluciones habitacionales. Los proyectos incluyen 590 viviendas unifamiliares y otras 306 multifamiliares; 2.796 servicios domiciliarios y regularizaciones; 3.551 mensuras; 2.600 regularizaciones de asentamientos y 630 lotes con servicios.

Además, hay proyectos en marcha en decenas de localidades: Plaza Huincul; Chos Malal; Zapala; San Martín de Los Andes; Aluminé; Aguada San Roque; Andacollo; Bajada del Agrio; Buta Ranquil; Caviahue-Copahue; El Huecú; Barrancas, Chorriaca; El Cholar; El Sauce; Coyuco-Cochico; Huinganco; Las Coloradas; Las Lajas; Las Ovejas; Loncopué; Los Catutos; Los Chihuidos; Guañacos; Los Miches; Manzano Amargo; Octavio Pico; Paso Aguerre; Pilo Lil; Quili Malal; Mariano Moreno; Piedra del Aguila; Villa La Angostura; Ramón Castro; RIncón de los Sauces; Senillosa; Villa Pehuenia-Moquehue; Villa Traful; Varvarco; Villa Curi Leuvú; Sauzal Bonito; Villa del Nahueve y Villa del Puente Picún Leufú.