Alerta meteorológica en Neuquén: intensifican medidas de prevención por fuertes vientos, lluvias y nevadas

El seguimiento de las condiciones meteorológicas anticipa una alerta que afectará a gran parte del territorio neuquino durante los próximos días, con la presencia de fuertes vientos, precipitaciones y nevadas en zonas cordilleranas. Ante este escenario, la dirección provincial de Defensa Civil activó operativos de monitoreo y prevención.

El titular del área, Carlos Cruz, informó que ya se puso en marcha el mecanismo de control junto a organismos locales. “Ya activamos el monitoreo a través de las áreas de protección civil, con el acompañamiento de la Policía y equipos viales, para hacer un seguimiento permanente de la situación”, explicó.

Según detallaron desde el organismo, las primeras precipitaciones comenzaron a registrarse durante la madrugada en la zona centro de la provincia, especialmente en Zapala y en corredores estratégicos como las rutas provinciales 13 y 46.

Además, Cruz señaló que ya se brindó asistencia a vehículos en distintos tramos debido a las condiciones climáticas adversas, lo que refuerza la necesidad de extremar precauciones al circular.

Vientos intensos y condiciones complejas en rutas

El fenómeno más relevante será el viento. De acuerdo a lo informado, se prevén ráfagas que podrían alcanzar entre 90 y 100 kilómetros por hora en el centro provincial, mientras que en la región Confluencia y áreas petroleras se ubicarían entre los 70 y 80 kilómetros por hora.

“Hay que estar muy atentos a la transitabilidad, porque el viento, sumado a las lluvias y posibles nevadas en cotas altas, puede generar condiciones complejas en rutas”, advirtió el funcionario.

Recomendaciones para circular

En este contexto, desde Defensa Civil hicieron hincapié en la prevención, especialmente para quienes deban trasladarse.

“Es fundamental tomar todos los recaudos necesarios antes de viajar: revisar el estado del vehículo, contar con abrigo adecuado, alimentos y, en zonas cordilleranas, portar cadenas, que son necesarias en algunos tramos”, indicó Cruz.

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También subrayó la importancia de respetar las indicaciones del personal que trabaja en el territorio, tanto de Defensa Civil como de la Policía y Vialidad.

Finalmente, el titular del organismo contextualizó el fenómeno dentro de un cambio en las condiciones climáticas generales. “Se prevé un otoño con características invernales, con bajas temperaturas y mayores precipitaciones, lo que marca un retorno a condiciones más habituales para la provincia, luego de años de sequía”, afirmó.

Desde Defensa Civil reiteraron el llamado a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y priorizar la prevención para evitar situaciones de riesgo.