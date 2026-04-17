El ente neuquino alcanzó un estándar global que refuerza la integridad, la transparencia y la seguridad de la información en la gestión de los juegos de azar.

El Instituto Provincial de Juegos de Azar recibió una certificación internacional y es líder en seguridad.

El Instituto Provincial de Juegos de Azar del Neuquén logró una destacada certificación internacional en materia de seguridad e integridad, al alcanzar el nivel 2 de la norma WLA-SCS:2024. Este reconocimiento posiciona al organismo como el primer ente regulador de la Argentina y uno de los tres en Sudamérica en certificarse bajo este nuevo estándar global impulsado por la World Lottery Association.

El logro consolida el compromiso del IJAN con la integridad institucional, la seguridad de la información y la transparencia en la gestión del juego, aspectos clave en un contexto de creciente digitalización del sector.

Con esta certificación, el organismo neuquino alcanzó un nuevo hito al completar el proceso de recertificación y migración al estándar internacional WLA-SCS:2024 (Nivel 2). Esto implica la implementación de controles equivalentes a los que utilizan las principales loterías del mundo.

De esta manera, el IJAN se ubica a la vanguardia en materia de regulación y seguridad, adoptando prácticas alineadas con los más altos estándares internacionales y fortaleciendo su rol como autoridad de control en la actividad.

Avances en modernización y estándares internacionales

En línea con este proceso, el instituto continúa profundizando su estrategia de modernización institucional mediante la incorporación de nuevas normas internacionales vinculadas a la gestión de la información.

Entre ellas se destacan la ISO/IEC 27701:2025, orientada a la gestión de la privacidad de la información, y la ISO/IEC 42001:2023, enfocada en sistemas de gestión de inteligencia artificial.

Estas iniciativas forman parte de una política sostenida que busca fortalecer la gobernanza, optimizar los procesos internos y acompañar la evolución del ecosistema digital, en sintonía con las exigencias actuales del sector.

Garantías para un entorno de juego seguro

Desde el organismo remarcaron que este tipo de certificaciones no solo robustecen los sistemas internos, sino que también brindan garantías a la ciudadanía. En particular, aseguran un entorno de juego legal, transparente y seguro, acorde a los desafíos de la era digital.

A través de estos avances, el IJAN reafirma su posicionamiento como un organismo regulador alineado con estándares internacionales, promoviendo una gestión basada en la seguridad, la transparencia y la responsabilidad, en línea con las principales loterías a nivel global.