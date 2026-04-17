Ladrón se metió a un patio y robó, pero su lentitud al huir le jugó una mala pasada

El hecho ocurrió el miércoles en horas de la tarde. Dos ladrones actuaron en complicidad, pero solo uno fue atrapado.

Un ladrón fue detenido en plena huida tras robar en el patio de una vivienda, gracias a la atenta propietaria de la vivienda, que notó el accionar de inmediato y salió a la calle a pedir ayuda. Le habían llevado una garrafa de gas.

Desde la Policía informaron que el hecho ocurrió durante la tarde del miércoles, cuando personal de Comisaría 16 se encontraba realizando patrullajes preventivos por las calles de la jurisdicción. En ese contexto, los efectivos en patrullaje fueron alertados por una vecina, quien les pidió detener la marcha y al ser entrevistada manifestó que un intruso había ingresado a su vivienda tras saltar las rejas perimetrales, llevándose una garrafa de gas.

Según indicó la damnificada, a partir de las cámaras de seguridad de su propiedad pudo observar que el autor no actuó solo, ya que otro sujeto lo aguardaba en la vereda para luego darse a la fuga con el elemento.

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Con la descripción aportada, los uniformados desplegaron un operativo de rastrillaje en las inmediaciones en procura de los sospechosos.

Al parecer, el ladrón en posesión del bien robado se confió mucho de su habilidad, ya que no tuvo prisa en huir, lo que le terminó jugando en contra.

En pocos minutos y no muy lejos de la vivienda afectada, los efectivos lograron ubicar a uno de los sospechosos en la vía pública, quien llevaba consigo la garrafa sustraída y coincidía con las características brindadas. Este hombre fue demorado de inmediato y trasladado a la unidad policial, mientras que el elemento fue secuestrado bajo las formalidades legales correspondientes.

Posteriormente, se dio intervención a la fiscalía de Robos y Hurtos, desde donde se dispusieron las diligencias judiciales de rigor y se ordenó la devolución de la garrafa a la vecina una vez finalizadas las actuaciones.

Detuvieron a un ladrón mientras trasladaba materiales de construcción

Días atrás, la colaboración del Centro de Monitoreo de cámara ayudó a frustrar un hecho delictivo. Un ladrón fue detenido por la Policía tras ser observado trasladando materiales de construcción, sobre los cuales no pudo justificar su naturaleza.

El hecho se registró este martes por la madrugada, alrededor de la 01:40. El personal del Centro de Monitoreo Urbano fue quien detectó los movimientos sospechosos del hombre, quien caminaba junto a una mujer por inmediaciones de calles El Chocón y Obreros Argentinos, cargando elementos de construcción, lo que resultó sospechoso por la hora.

A partir de la descripción aportada por los operadores de las cámaras, efectivos policiales desplegaron un operativo en la zona, logrando ubicar a un hombre con características coincidentes en calles Epulafquen y Monte Hermoso, quien trasladaba columnas en su hombro.

robo construccion

En paralelo, otro móvil logró dar con una obra en construcción ubicada sobre calle Belisle al 2700, de donde presumiblemente habrían sido retirados los elementos.

Ante esta situación, se procedió al secuestro preventivo de las columnas y a la demora del sujeto, de 49 años, por presunto hurto.

El hombre fue trasladado a la Comisaría 19, quedando a disposición de la Justicia, aunque no se dio con su cómplice.