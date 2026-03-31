Detuvieron a un ladrón mientras trasladaba materiales de construcción

El ladrón caminaba junto a una mujer que no fue hallada en el operativo. Los efectivos ubicaron la obra afectada.

El Centro de Monitoreo de cámaras una vez más ayudó a frustrar un hecho delictivo. Un ladrón fue detenido por la Policía tras ser observado trasladando materiales de construcción, sobre los cuales no pudo justificar su naturaleza.

El hecho se registró este martes por la madrugada, alrededor de la 01:40. El personal del Centro de Monitoreo Urbano fue quien detectó los movimientos sospechosos del hombre, quien caminaba junto a una mujer por inmediaciones de calles El Chocón y Obreros Argentinos , cargando elementos de construcción, lo que resultó sospechoso por la hora.

A partir de la descripción aportada por los operadores de las cámaras, efectivos policiales desplegaron un operativo en la zona, logrando ubicar a un hombre con características coincidentes en calles Epulafquen y Monte Hermoso , quien trasladaba columnas en su hombro.

En paralelo, otro móvil logró dar con una obra en construcción ubicada sobre calle Belisle al 2700, de donde presumiblemente habrían sido retirados los elementos.

La denuncia por el robo fue radicada en la Comisaría 19 del barrio Confluencia, desde donde acudió un móvil a la casa. La denuncia por el robo fue radicada en la Comisaría 19 del barrio Confluencia, desde donde acudió un móvil a la casa.

Ante esta situación, se procedió al secuestro preventivo de las columnas y a la demora del sujeto, de 49 años, por presunto hurto.

El hombre fue trasladado a la Comisaría 19, quedando a disposición de la Justicia, aunque no se dio con su cómplice.

Dos delincuentes fueron detenidos en intentos de robo

La delincuencia no descansa en la región y los fines de semana y feriados son días normales para la Policía. Así quedó demostrado por dos intentos de robo registrados en las últimas horas que fueron frustrados por la intensa tarea del personal de calle.

El primer intento de robo fallido tuvo lugar durante la madrugada del domingo pasado. Personal de la Comisaría Segunda fue alertado pasadas las 05:30, por el llamado telefónico de un vecino que vio a un delincuente forzar su ingreso a un local ubicado sobre calle Ramos Mejía.

Al arribar al lugar, los efectivos policiales observaron a un individuo sobre el techo de un frigorífico, quien al notar la presencia policial emprendió la fuga por los techos linderos.

intento de robo frigorifico (1)

Tras una inspección en el sitio, los uniformados constataron daños en una reja que protegía un equipo de aire acondicionado, así como también en las conexiones de la cámara de frío del comercio. En el lugar se procedió al secuestro de un cuchillo que estaba tirado en el piso y que habría sido utilizado para provocar los daños, presumiblemente con la intención de sustraer cañerías de cobre para la posterior reventa de dicho material.

De manera inmediata, se implementó un operativo cerrojo en la zona, se irradiaron las características del delincuente y, a los pocos minutos, se logró finalmente ubicar y demorar al presunto autor, quien fue puesto a disposición de la Justicia.

Los delincuentes no descansan ni en feriados

El segundo hecho frustrado se registró el lunes pasado, alrededor del mediodía, durante tareas de patrullaje preventivo del personal de la Comisaría 21.

El episodio ocurrió alrededor de las 12:35, cuando efectivos se encontraban patrullando sobre calle N° 38. En ese contexto, advirtieron la presencia de un hombre que corría de este a oeste, mientras de manera simultánea una mujer solicitaba auxilio a los gritos, manifestando haber sido víctima de un intento de robo.

Tras entrevistar brevemente a la víctima, los uniformados iniciaron un operativo tipo cerrojo, logrando ubicar y demorar a un sujeto cuyas características coincidían con las aportadas por la mujer.