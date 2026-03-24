Dos delincuentes fueron detenidos en intentos de robo: uno escapaba por el techo de un frigorífico

La Comisaría Segunda y la 21 del barrio Melipal fueron las intervinientes en cada hecho. La delincuencia no descansa y los fines de semana son días normales para la Policía.

La delincuencia no descansa en la región y los fines de semana y feriados son días normales para la Policía. Así quedó demostrado por dos intentos de robo registrados en las últimas horas que fueron frustrados por la intensa tarea del personal de calle.

El primer intento de robo fallido tuvo lugar durante la madrugada del domingo. Personal de la Comisaría Segunda fue alertado pasadas las 05:30, por el llamado telefónico de un vecino que vio a un delincuente forzar su ingreso a un local ubicado sobre calle Ramos Mejía .

Al arribar al lugar, los efectivos policiales observaron a un individuo sobre el techo de un frigorífico , quien al notar la presencia policial emprendió la fuga por los techos linderos.

Tras una inspección en el sitio, los uniformados constataron daños en una reja que protegía un equipo de aire acondicionado, así como también en las conexiones de la cámara de frío del comercio. En el lugar se procedió al secuestro de un cuchillo que estaba tirado en el piso y que habría sido utilizado para provocar los daños, presumiblemente con la intención de sustraer cañerías de cobre para la posterior reventa de dicho material.

De manera inmediata, se implementó un operativo cerrojo en la zona, se irradiaron las características del delincuente y, a los pocos minutos, se logró finalmente ubicar y demorar al presunto autor, quien fue puesto a disposición de la Justicia.

intento de robo frigorifico (1)

Los delincuentes no descansan ni en feriados

El segundo hecho frustrado se registró el lunes pasado el mediodía, durante tareas de patrullaje preventivo del personal de la Comisaría 21.

El episodio ocurrió alrededor de las 12:35, cuando efectivos se encontraban patrullando sobre calle N° 38. En ese contexto, advirtieron la presencia de un hombre que corría de este a oeste, mientras de manera simultánea una mujer solicitaba auxilio a los gritos, manifestando haber sido víctima de un intento de robo.

Tras entrevistar brevemente a la víctima, los uniformados iniciaron un operativo tipo cerrojo, logrando ubicar y demorar a un sujeto cuyas características coincidían con las aportadas por la mujer.

El individuo fue correctamente identificado y trasladado a la unidad policial, quedando a disposición de la Justicia.

intento de robo

Inseguridad en Huiliches: vecinos piden patrullajes

La inseguridad no afloja en Huiliches y los vecinos ya no duermen tranquilos. El incremento de personas en situación de calle los preocupa y los delincuentes cada vez actúan con más impunidad. Según denuncian, la Policía no da abasto para protegerlos.

Algunos vecinos de la barriada informaron a LM Neuquén en las últimas horas que están muy preocupados por los recientes hechos en el sector, que incluyen hurtos de los patios, robos a autos estacionados y hasta arrebatos en la vía pública.

La situación no difiere mucho de lo que se registra en otros sectores de la capital, pero se encuentran sin respuestas y no saben cómo protegerse.

vecinal huiliches

El movimiento de los delincuentes se observa principalmente de madrugada: algunos vecinos han sufrido intentos de ingreso a sus viviendas en horas de la madrugada; otros el hurto de objetos de los patios delanteros (esta semana se llevaron un banco del patio de un vecino) y algunos vecinos incluso no pueden dormir por vigilar los autos que quedan en la calle. Es que a todas horas se observan personas que pasan mirando los autos y hasta tanteando para abrir las puertas y robar lo que esté al alcance.