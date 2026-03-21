Inseguridad en Huiliches: vecinos denuncian un incremento y piden clausurar un aguantadero

Se trata de un aguantadero que funciona en una obra en construcción que ya ha motivado la intervención de las autoridades.

La inseguridad no afloja en Huiliches y los vecinos ya no duermen tranquilos. El incremento de personas en situación de calle los preocupa y los delincuentes cada vez actúan con más impunidad. Según denuncian, la Policía no da abasto para protegerlos.

Algunos vecinos de la barriada informaron a LM Neuquén en las últimas horas que están muy preocupados por los recientes hechos en el sector, que incluyen hurtos de los patios, robos a autos estacionados y hasta arrebatos en la vía pública .

La situación no difiere mucho de lo que se registra en otros sectores de la capital, pero se encuentran sin respuestas y no saben cómo protegerse.

El movimiento de los delincuentes se observa principalmente de madrugada: algunos vecinos han sufrido intentos de ingreso a sus viviendas en horas de la madrugada; otros el hurto de objetos de los patios delanteros (esta semana se llevaron un banco del patio de un vecino) y algunos vecinos incluso no pueden dormir por vigilar los autos que quedan en la calle. Es que a todas horas se observan personas que pasan mirando los autos y hasta tanteando para abrir las puertas y robar lo que esté al alcance.

ON - Comisaria 21 Melipal (4)

Lamentablemente, reportan que la Policía pocas veces acude a sus llamados ante este tipo de situaciones. Huiliches depende de la Comisaría 21, al igual que otros tres barrios más; los vecinos aseguran que desde dicha unidad les indicaron que no dan abasto y que los patrulleros "no están en condiciones".

Días atrás, en diálogo con otro medio, la propia presidenta de la vecinal, Flavia Romero, admitió que hay una gran preocupación en los vecinos e indicó que observan una nueva metodología: los delincuentes se mueven y atacan en grupo, lo que genera aun más temor. Aseguró además que muchos vecinos han reportado sufrir arrebatos de bolsas con mercadería al salir de supermercados de la zona.

Por otro lado, al igual que otras barriadas, afirmaron que se observa una importante cantidad de personas en situación de calle que pasa pidiendo por las casas y, muy probablemente, observando también los movimientos para atacar en casas desocupadas.

El aguantadero eterno

Finalmente, los vecinos también renovaron un reclamo que traen hace años: el cierre de un complejo de varios dúplex que quedó a medio construir y que estaría sirviendo como suerte de aguantadero para personas en situación de calle y que buscan delinquir en el barrio.

La obra en construcción se encuentra en la esquina de calles Lucero y Salcedo, a pocos metros de la plaza de calle Violeta Parra.

La insistencia de los vecinos logró que la Policía interceda para desalojar a la gente que se encontraba allí hace un tiempo, pero aseguran que volvió a ser ocupado. Además, sostienen que el dueño de la propiedad sin terminar está enterado del reclamo pero no ha demostrado interés en hacer algo al respecto. Por ello, piden ayuda del municipio.