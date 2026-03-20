Un delincuente robó tres medidores de agua en un día en Confluencia

Los vecinos están preocupados por esta situación que no es nueva en ese sector del sureste de la ciudad.

Vecinos del barrio Confluencia Rural están preocupados y en alerta por los recientes robos que se dieron en ese amplio sector que comprende gran parte del sureste de la capital neuquina.

Una familia radicó la denuncia este viernes en la Comisaría 19 por el robo de un medidor de agua de parte de un delincuente, que fue visto en reiteradas oportunidades en el barrio cometiendo sustracciones de elementos ante el menor descuido de sus propietarios.

El sujeto tiene varios robos en su haber, está identificado por los vecinos porque en su momento fue captado por las cámaras de seguridad. “ El mismo hombre robó tres medidores de agua en un día . Nosotros estamos radicando la denuncia”, señaló una de las familias afectadas. Las sustracciones se dieron en domicilios próximos a las calles América y Azucena Villaflor.

Aparentemente, serían dos hermanos los que suelen rondar el barrio con los continuos robos. Hay varios sectores que están en construcción y suelen ser los más perjudicados.

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“Han robado a otros vecinos otros elementos, toda la semana hay una o dos situaciones con ellos”, señaló la presidenta de la Comisión Vecinal, Confluencia Rural, Antonella Stular.

Marginalidad, consumo e inseguridad

La vecinalista sostuvo que en el barrio tratan de mantener una fluida comunicación tanto con el comisario de la jurisdicción como con los efectivos que se movilizan en patrulleros a través de un Whatsapp de seguridad.

"El Whatsapp con los patrulleros funciona, lo hemos comprobado. Los vecinos los llaman cuando ven una situación irregular o sospechosa y concurren al toque", aseguró Stular, quien destacó la buena comunicación con este fin de seguridad barrial.

"La Policía más no puede hacer, cada vez que cometen un hecho los agarran. Pero en la comisaría tienen capacidad para 8 demorados y suelen tener muchos más. Más no pueden tener, están desbordados", agregó.

Serían dos hermanos, que residen en el mismo barrio, que suelen pedir alimentos o changas casa por casa y que también tendrían problemas de consumo.

Masivo robo de medidores

Esta situación no es nueva en la ciudad, hace un par de años en el barrio Huiliches se dio una seguidilla de sustracciones que afectaron a los vecinos. En una semana sufrieron más de 10 robos en los medidores para sacar el cobre y venderlo. Aseguran que la falta de iluminación en algunos sectores vuelve esos espacios inseguros y es por ello que piden una posta policial.

En su momento, la presidenta de la comisión vecinal, Flavia Romero, informó que pese a estar en constante comunicación con las autoridades de la Comisaría 21, la falta de recursos de esta suele ocasionar que los efectivos lleguen tarde al lugar. "Considero que la comisaría quedó chica para los cuatro barrios de los que depende, porque no cuenta con los móviles necesarios, es un problema que ya viene de larga data", aseguró la vecinalista en declaraciones con LU5.

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Esto se debe a que los patrulleros que dependen de la unidad deben recorrer Unión de Mayo, Melipal, Gregorio Álvarez y Huiliches, que son "barrios grandes". "Tuvimos la oportunidad de reunirnos con el nuevo ministro de Seguridad, Matías Nicolini, donde le pudimos plantear todas las falencias que tenemos y que vienen desde hace bastante tiempo. La inseguridad es constante", contó Romero.

Sobre el aumento de robos de medidores de agua para sacar los tubos de cobre, observó que esto se debe al mercado negro que lo adquiere. "Esta clase de comercio, de la compra de cobre y bronce, no tiene ningún tipo de control que, yo creo, debería existir y estar regulado para evitar esto. Considero que es fundamental para evitar estas clases de hechos", opinó.