Buscan intensamente a un joven boliviano por una investigación policial

Se trata de Claudio Alberto Acho. La causa está en manos de la División Delitos contra la Integridad Sexual y Trata de Personas.

La Policía de Neuquén emitió un pedido de ubicación y aprehensión para dar con el paradero d e Claudio Alberto Acho , un hombre de 26 años , en el marco de una investigación en curso.

De acuerdo a la información brindada por las fuerzas de seguridad, Acho es de nacionalidad boliviana, mide aproximadamente 1,65 metros, presenta contextura delgada, tez trigueña, cabello y ojos oscuros.

El pedido fue emitido este sábado 21 de marzo por la División Delitos contra la Integridad Sexual y Trata de Personas . Las autoridades solicitaron la colaboración urgente de la comunidad.

Ante cualquier información, piden comunicarse con la Comisaría 52 de Centenario al teléfono 299-5468911 o avisar de inmediato a la unidad policial más cercana.

busqueda y aprehension de un hombre de nacionalidad boliviana 2

Intensa búsqueda de un adulto mayor

Continúa la intensa búsqueda de Segundo Daniel Artigas, un adulto mayor de 77 años desaparecido desde hace 7 días. El hombre fue visto por última vez el sábado pasado (en horas del mediodía) en el paraje Huarenchenque, ubicado a 25 kilómetros de Loncupue.

El operativo para dar con su paradero está a cargo de la Comisaría 26. Solicita a cualquier persona que tenga información que se comunique con las autoridades.

Artigas padece de problemas de salud y pérdida de memoria, lo que aumenta la urgencia de la búsqueda.

abuelo- desaparecido- Segundo- búsqueda

La Policía del Neuquén trabaja en conjunto con la familia y la comunidad para encontrarlo. La información difundida explica que se trata de un hombre de 1,70 metros de altura, tez blanca, cabellos oscuros, ojos marrones y contextura física delgada.

Para aportar datos, se fijaron los números: 101 y de la Comisaría 26: (2948) 498033. Interviene en el caso la Fiscalía Única de Zapala.