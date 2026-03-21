Alerta Nati: buscan a una adolescente de 15 años en Neuquén

Se trata de Azul María Clara Sánchez. La denuncia fue radicada en la Comisaría 25.

La Policía de Neuquén emitió en las últimas horas una Alerta Nati para dar con el paradero de una adolescente de 15 años con domicilio en la ciudad de Junín de los Andes . La joven es intensamente buscada en toda la provincia.

Según la información brindada por las fuerzas de seguridad, se trata de Azul María Clara Sánchez.

La joven es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,50 metros, tiene tez trigueña, ojos marrones y cabello rojizo . Al momento de su desaparición, vestía buzo blanco, pantalón tipo jeans y zapatillas blancas.

Las autoridades solicitaron la colaboración de la comunidad para aportar cualquier dato que pueda ser relevante. Ante cualquier información, se pide comunicarse de manera urgente con la Unidad Fiscal de la IV Circunscripción al 2972-491577 o con la Comisaría 25°, al teléfono 2944 39-0161.

alerta nati azul maria clara gonzalez 2

¿Qué es la Alerta Nati?

La búsqueda de Azul María Clara Sánchez se enmarca en el protocolo de la Alerta Nati de la Ley N° 2705, que se activa en casos de desaparición de niñas, niños y adolescentes de menos de 18 años para agilizar su localización.

La misma fue creada en Neuquén, tras la desaparición de Natalia Ciccioli, el 16 de enero de 1994. La niña tenía 12 años y salió de su casa para pasear por el centro de la ciudad de San Martín de los Andes y nunca más se supo nada de ella.

Hasta ese momento, para radicar una denuncia de desaparición de persona, había que aguardar 48 horas, pero el caso de la joven impactó tanto en la comunidad cordillerana que se organizaron en grupos para buscarla.

La norma fue promulgada el 30 de junio del 2010.