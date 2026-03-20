Horóscopo de hoy, viernes 20 de marzo: las predicciones signo por signo

Descubrí qué te deparan los astros en el inicio de la semana. Las predicciones en amor, trabajo, dinero y bienestar para cada signo del zodiaco.

Horóscopo de hoy: las predicciones signo por signo

El horóscopo de hoy para este viernes 20 de marzo de 2026 marca una jornada de transición energética, en la que se combinan el cierre de un ciclo y el inicio de una nueva etapa astral. En las últimas horas, el Sol deja Piscis y comienza su ingreso en Aries , dando paso a un cambio de clima que se hará sentir de manera progresiva en todos los signos.

Este movimiento representa el inicio de un nuevo ciclo zodiacal, asociado a la acción, la iniciativa y la toma de decisiones. La energía pisciana, más introspectiva y emocional, comienza a dar lugar a una dinámica más activa, enfocada en avanzar y concretar objetivos.

Al mismo tiempo, la influencia de la Luna acompaña este proceso con una energía que favorece los cierres, las conclusiones y la necesidad de ordenar lo vivido en las últimas semanas. Para muchos, será un día ideal para evaluar logros, soltar tensiones y prepararse para nuevos comienzos.

Los especialistas en astrología coinciden en que este viernes será clave para cerrar etapas, tomar decisiones postergadas y definir objetivos hacia adelante. La recomendación general de los astros es actuar con determinación, pero sin perder la sensibilidad adquirida en el último tramo del ciclo pisciano.

En este contexto, la jornada invita a encontrar equilibrio entre la reflexión y la acción, aprovechando lo aprendido para encarar los próximos desafíos con mayor claridad.

horoscopo La astrología dice que esta semana estos tres signos del zodíaco conectan con una energía especial, ideal para llevar adelante cambios y concluir proyectos.

Las predicciones del jueves signo por signo

Aries (21 de marzo al 20 de abril):

El ingreso del Sol en tu signo marca el inicio de una etapa de renovación personal. Sentirás mayor energía y determinación para avanzar en proyectos. En el amor, tomar la iniciativa puede generar cambios positivos.

Tauro (21 de abril al 20 de mayo):

La jornada invita a la introspección y al cierre de temas pendientes. Es un buen momento para evaluar decisiones recientes. En lo personal, buscar tranquilidad será clave antes de iniciar nuevos proyectos.

Géminis (21 de mayo al 21 de junio):

El día favorece los vínculos sociales y las conversaciones productivas. Podrías recibir propuestas interesantes. En el amor, la comunicación será fundamental para fortalecer relaciones.

Cáncer (22 de junio al 22 de julio):

El trabajo puede traer definiciones importantes. Será un día para asumir responsabilidades y tomar decisiones. En lo emocional, evitar sobrecargarte será fundamental.

Leo (23 de julio al 22 de agosto):

La energía del día impulsa a expandir horizontes. Es un buen momento para pensar en viajes, estudios o nuevos desafíos. En el amor, la espontaneidad será clave.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre):

El cierre de la semana invita a ordenar cuestiones económicas o laborales. Podrías resolver temas pendientes. En lo personal, priorizar el descanso será necesario.

Horóscopo.jpg Conocé que te depara el horóscopo y la astrología en el amor, dinero y salud. Foto: LMN.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre):

La jornada pone el foco en los vínculos. Podrían surgir conversaciones importantes en el ámbito afectivo o laboral. Buscar equilibrio será clave.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre):

Es un día propicio para organizar tareas y mejorar la productividad. Tu intuición te ayudará a tomar decisiones acertadas. En el amor, evitar reacciones intensas será importante.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre):

La energía del día favorece la creatividad y la expresión personal. Podrías sentirte impulsado a iniciar nuevos proyectos. En lo afectivo, el entusiasmo será contagioso.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero):

El viernes invita a enfocarte en el hogar y las cuestiones personales. Es un buen momento para ordenar prioridades. En el trabajo, los esfuerzos recientes comienzan a dar resultados.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero):

La comunicación será protagonista. Podrías concretar acuerdos o avanzar en proyectos a través del diálogo. En lo personal, mantener una actitud abierta será positivo.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo):

El Sol se despide de tu signo, marcando el cierre de un ciclo personal. Es un buen momento para hacer balance y proyectar nuevos objetivos. En el amor, la sensibilidad seguirá siendo tu principal fortaleza.